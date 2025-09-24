Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Heves viták a Fővárosi Közgyűlésben: Petőfi híd, tömegközlekedés és telekeladások a fókuszban

Megtartotta első őszi ülését a Fővárosi Közgyűlés. A testület, amely új taggal egészült ki Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt képviselőjének személyében, elutasította a rezsicsökkentés melletti kiállást, támogatta a főváros telkeinek kiárusítását, és megakadályozta a Petőfi híd esetleges felújításához szükséges források átcsoportosítását.

Gábor Márton
2025. 09. 24. 19:12
Borítókép: Fővárosi Közgyűlés ülése, a két legnagyobb frakció nélkül (Fotó: Hatlaczki Balázs) Fotó: Hatlaczki Balázs
Számos súlyos ügyet tárgyalt szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés. Ilyen volt a Fidesz egyik nagy port kavaró előterjesztése, amely szerint sem a nagykörúti bicikliutak, sem pedig a pesti alsó rakpart nincs annyira rossz állapotban, mint a Petőfi híd, ami szerkezetileg és burkolati szempontból is kétségbeejtő képet mutat. 

Éppen ezért a Fővárosi Közgyűlés ülésére a frakció kezdeményezte, hogy amennyiben rendelkezésre állnak olyan uniós források, amelyeknél egyébként az átcsoportosítás a bizottsággal történő egyeztetést követően megvalósulhat, akkor a pesti alsó rakpart és számos bicikliút felújítására szánt forrásokat a Petőfi híd renoválására fordítsák. 

Annak ellenére azonban, hogy Karácsony Gergely főpolgármester maga is elismerte az ülésen, égető szükség lenne a híd renoválására, a testület nem támogatta a kormánypártok javaslatát.

20250509 Budapest Petőfi híd rossz állapota. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW
Fotó: Havran Zoltán

Amint arról már beszámoltunk, a főváros közlekedési infrastruktúrája évek óta komoly próbatételekkel néz szembe. Kiemelkedő példa erre a Petőfi híd és az Árpád híd, amelyek a város két legforgalmasabb átkelőjeként szolgálnak, és évtizedek óta súlyos terhelés alatt állnak. A hidak állapota azonban aggasztóvá vált, és a folyamatosan romló szerkezetek mind az autós, mind a gyalogos és biciklis közlekedést veszélyeztetik. Ennek ellenére a főváros jelenlegi vezetése eddig nem tett konkrét lépéseket a hidak teljes körű felújítására.

A balliberális többségű közgyűlés emellett elutasította a kormánypártok azon indítványát, amely a fővárosi tömegközlekedés leállításának elítéléséről szólt. Az önkormányzati törvény szerint a fővárosnak az egyik legfontosabb kötelező feladata üzemeltetni a tömegközlekedést. 

A képviselők mégsem álltak ki egységesen amellett, hogy a főpolgármesternek nincs joga leállítani a tömegközlekedést, ahogy azt a nyár elején önhatalmúlag megtette.

Az ülésen döntöttek az októberi Fővárosi Közgyűlés helyszínéről is. A Fővárosi Közgyűlés októberi ülését ugyanis a Fidesz a Népligetben tartaná meg, így felhívva a figyelmet az ott tapasztalható állapotokra, és az azonnali beavatkozás szükségességére. 

A javaslatot azonban nem támogatta a közgyűlés, így a Népliget a jövő hónapban sem fog a fővárossal kapcsolatos viták fókuszába kerülni.

Az ülésre a városvezető koalíció tagjai is készülnek, Karácsony Gergely egy olyan javaslattal rukkolt elő, amelynek értelmében az Otthon start programra hivatkozva a főpolgármester kiárusítaná a főváros azon telkeit, amelyek lakóparkok építésére alkalmasak. 

A javaslatot a közgyűlés többsége támogatta. 

A telekeladások felgyorsításában ugyanakkor kulcsszerepet játszhat, hogy a fővárosi önkormányzat továbbra is csődhelyzetben van, és jelenleg sem biztosított Budapest tartós működése.

Szintén a Fővárosi Közgyűlés ülésén szó volt a főváros pénzügyi helyzetét vizsgáló Domokos László előzetes jelentéséről is. A tegnapi napon a kormány hivatalos honlapján ugyanis nyilvánosságra hozták a Budapest pénzügyi helyzetével kapcsolatos jelentést, amelyet Domokos László készített. Ennek kapcsán a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén Karácsony Gergely főpolgármester és Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója is megszólalt. Karácsony Gergely a kormányt hibáztatta a fővárosi önkormányzat csődhelyzetéért, azonban az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodását szóba sem hozta.  A jelentéssel kapcsolatban Kiss Ambrus pedig Domokos László jelentésének hosszán kezdett el problémázni, és nehezményezte, hogy a dokumentum mindössze 13 oldalas.

A Fővárosi Közgyűlés ülésén letette esküjét Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője. A politikus Ordas Eszter helyét vette át a közgyűlésben, aki a nyáron összeomlott és lemondott a mandátumáról. Így pedig biztos kezekbe kerül a Tisza Párt fővárosi frakciójának nyáron megüresedő mandátuma. A politikus nemrég azzal vonta magára a figyelmet, hogy – a Tisza többi képviselőjéhez hasonlóan – ukrán zászlós pólóban ült be az EP plenáris ülésére Strasbourgban.

Strasbourg, 2024. szeptember 18. Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője és Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. szeptember 18-án. MTI/Purger Tamás
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

 

A közgyűlésen szóba került a brutálisan meggyilkolt Charlie Kirk, és a véleményvezér halálán jót derülő Jánosi Gergely, Újbuda kutyapárti önkormányzati képviselője is. Baranyi Krisztina, ugyanis megvédte a Charlie Kirk halálán örvendező kutyapárti politikust. Ferencváros polgármestere azt állította, 

nem tudok a Kutyapárt nevében nyilatkozni, mert nem vagyok a párt tagja, de magánemberként, polgármesterként azt tudom mondani, hogy politikusi hibák mindenhol előfordulnak, én ebből a közgyűlésből is tudnék olyan dolgokat idézni, ami nem való politikai színtérre.

Ferencváros polgármestere a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén a Fidesz képviselőjének kijelentésére reagált, amelyben arra szólították fel a Kutyapárt fővárosi frakcióját, hogy határolódjanak el a Charlie Kirk halálán jót derülő Jánosi Gergelytől, a Kutyapárt újbudai önkormányzati képviselőjétől. 

Baranyi Krisztina az elmúlt időszakban úgy váltogatta a baloldalon a pártjait, mint a véleményét egy adott témában
Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztőség

Baranyi Krisztina a felszólalásában azt állította, nem tud a Kutyapárt nevében nyilatkozni, ugyanis a pártnak nem tagja. A kijelentését annak ellenére tette, hogy a polgármester asszony csaknem egy éve a Magyar Kétfarkú Kutya Párt fővárosi frakciójának tagjaként tevékenykedik. Mint ismert, Jánosi Gergely, a Kutyapárt újbudai önkormányzati képviselője a Facebookon örömködött a jobboldali amerikai véleményvezér, Charlie Kirk szerdai meggyilkolását követően. A politikus ezt követően bocsánatot kért, de továbbra sem hajlandó lemondani a képviselői mandátumáról.

Szintén a közgyűlésen döntés született a fővárosi taxirendelet módosításáról is, amelynek megszavazása ellen egész nap Budapest-szerte tiltakoztak a taxisok. A személyszállítók képviselői arra is ígéretet tettek, hogy amennyiben a közgyűlés megszavazza a javaslatot, lezárják az egész várost. 

A taxisok ugyanis nehezményezik, hogy a tevékenységüket szabályozó rendelet több elemének módosításával kapcsolatban nem konzultáltak velük, illetve a tarifaemelésre és a létszámstopra vonatkozó követeléseiket nem teljesítette a főváros.

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balázs)

