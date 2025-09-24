Heves viták a Fővárosi Közgyűlésben: Petőfi híd, tömegközlekedés és telekeladások a fókuszban

Számos súlyos ügyet tárgyalt szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés. Ilyen volt a Fidesz egyik nagy port kavaró előterjesztése, amely szerint sem a nagykörúti bicikliutak, sem pedig a pesti alsó rakpart nincs annyira rossz állapotban, mint a Petőfi híd, ami szerkezetileg és burkolati szempontból is kétségbeejtő képet mutat.

Éppen ezért a Fővárosi Közgyűlés ülésére a frakció kezdeményezte, hogy amennyiben rendelkezésre állnak olyan uniós források, amelyeknél egyébként az átcsoportosítás a bizottsággal történő egyeztetést követően megvalósulhat, akkor a pesti alsó rakpart és számos bicikliút felújítására szánt forrásokat a Petőfi híd renoválására fordítsák.

Annak ellenére azonban, hogy Karácsony Gergely főpolgármester maga is elismerte az ülésen, égető szükség lenne a híd renoválására, a testület nem támogatta a kormánypártok javaslatát.

Fotó: Havran Zoltán

Amint arról már beszámoltunk, a főváros közlekedési infrastruktúrája évek óta komoly próbatételekkel néz szembe. Kiemelkedő példa erre a Petőfi híd és az Árpád híd, amelyek a város két legforgalmasabb átkelőjeként szolgálnak, és évtizedek óta súlyos terhelés alatt állnak. A hidak állapota azonban aggasztóvá vált, és a folyamatosan romló szerkezetek mind az autós, mind a gyalogos és biciklis közlekedést veszélyeztetik. Ennek ellenére a főváros jelenlegi vezetése eddig nem tett konkrét lépéseket a hidak teljes körű felújítására.