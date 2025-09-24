Mindig van lejjebb – Megvédte a Charlie Kirk halálán örvendező kutyapárti politikust Baranyi Krisztina

– Nem tudok a Kutyapárt nevében nyilatkozni, mert nem vagyok a párt tagja, de magánemberként, polgármesterként azt tudom mondani, hogy politikusi hibák mindenhol előfordulnak, én ebből a közgyűlésből is tudnék olyan dolgokat idézni, ami nem való politikai színtérre – mondta Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén a Fidesz képviselőjének kijelentésére reagálva, amelyben arra szólították fel a Kutyapárt fővárosi frakcióját, hogy határolódjanak el a Charlie Kirk halálán jót derülő Jánosi Gergelytől, a Kutyapárt újbudai önkormányzati képviselőjétől.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Baranyi Krisztina a felszólalásában azt állította, nem tud a Kutyapárt nevében nyilatkozni, ugyanis a pártnak nem tagja. A kijelentését annak ellenére tette, hogy a polgármester asszony csaknem egy éve a Magyar Kétfarkú Kutya Párt fővárosi frakciójának tagjaként tevékenykedik.

Mint ismert, Jánosi Gergely, a Kutyapárt újbudai önkormányzati képviselője a Facebookon örömködött a jobboldali amerikai véleményvezér, Charlie Kirk szerdai meggyilkolását követően. A politikus ezt követően bocsánatot kért, de továbbra sem hajlandó lemondani a képviselői mandátumáról.

Maga a Magyar Kétfarkú Kutya Párt sem határolódott el a politikus kijelentéseitől. Az üggyel kapcsolatban ezért kérdéseket intéztünk a párthoz. Arra voltunk kíváncsiak, hogy Jánosi Gergely véleménye a kérdésben tükrözi-e a Magyar Kétfarkú Kutya Párt véleményét. Emellett pedig arra is rákérdeztünk, hogy terveznek-e elhatárolódni a politikustól és felszólítani a lemondásra. Azonban válaszokat nem kaptunk a kérdéseinkre.