Fertődön vettek végső búcsút II. Antal hercegtől

Fertődön helyezték örök nyugalomra II. Antal herceget, a galántai Esterházy-család tagját.
– Ma Fertődön kísértük utolsó földi útjára őfőméltósága II. Antal herceget, a galántai Esterházy-család tagját – tudatta a Facebok-oldalán Azbej Trisztán.
Életét a magyar kulturális örökség – különösen a fertődi kastély – szellemiségének ápolására szentelte. Bölcsessége, embersége és alázata mindannyiunk számára példa marad
– méltatta az elhunyt főméltóságot.
Isten nyugosztalja!
– búcsúzott a politikus, aki az emlékezés koszorúját a miniszterelnök és Magyarország kormánya nevében helyezte el.
Esterházy II. Antal herceg, a galántai Esterházy-család tagja 2025. szeptember 22-én, 89 éves korában halt meg.