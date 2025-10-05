Rendkívüli

Fertődön vettek végső búcsút II. Antal hercegtől

Fertődön vettek végső búcsút II. Antal hercegtől

Örök nyugalomra helyezték a galántai Esterházy-család tagját. A szertartáson jelen volt Azbej Trisztán, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára.

II. Antal herceg temetése Fertődön Forrás: Azbej Trisztán Facebook-oldala
Fertődön helyezték örök nyugalomra II. Antal herceget, a galántai Esterházy-család tagját. 

II. Antal főherceg fotója a gyászszertartáson Forrás: Azbej Trisztán Facebook-oldala

– Ma Fertődön kísértük utolsó földi útjára őfőméltósága II. Antal herceget, a galántai Esterházy-család tagját – tudatta a Facebok-oldalán Azbej Trisztán. 

Életét a magyar kulturális örökség – különösen a fertődi kastély – szellemiségének ápolására szentelte. Bölcsessége, embersége és alázata mindannyiunk számára példa marad

– méltatta az elhunyt főméltóságot.

Isten nyugosztalja!

– búcsúzott a politikus, aki az emlékezés koszorúját a miniszterelnök és Magyarország kormánya nevében helyezte el.  

Esterházy II. Antal herceg, a galántai Esterházy-család tagja 2025. szeptember 22-én, 89 éves korában  halt meg.

Borítókép:  II. Antal herceg temetése Fertődön (Forrás: Facebook)

