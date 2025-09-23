Elhunyt Esterházy II. Antal herceg

Esterházy II. Antal herceg a galántai Esterházy-család értékeit egész életén át őrizte és képviselte, a fertődi kastélyegyüttes örökségét pedig sokrétű közéleti munkájával, csendes bölcsességével és méltóságteljes emberségével gazdagította és továbbformálta. Hosszan tartó, méltósággal viselt betegsége után, 2025. szeptember 22-én, 89 éves korában tért örök nyugalomra – írja közleményében az Eszterháza Központ.

Esterházy II. Antal herceg és hercegné Galántán (Fotó: Szomolai Andrea)

II. Antal herceg nemcsak címét viselte, hanem hozzá illő erkölcsi tartást és nemes lelket is. A hercegi rang számára soha nem puszta örökséget vagy külsőséget jelentett, hanem mindig magasztos kötelességet. Szenvedéllyel és alázattal ápolta a galántai Esterházy-család szellemi és kulturális hagyatékát, és azon dolgozott, hogy a történelem során annyiszor megtépázott magyar arisztokrácia újra hiteles hangot kapjon a XXI. században – teszik hozzá.

A kastély falai között töltött boldog gyermekévek alatt tanúja volt a rendszeres vadászatoknak, amelyek élménye egész életében végigkísérte. Édesapját, a kalandos életű Esterházy Antal herceget nyolcévesen vesztette el 1944-ben. A háború végén édesanyjával, Apponyi Gabriellával együtt menekülnie kellett az országból. A piaristáknál töltött magyarországi évek után Antal herceg Ausztriában, a jezsuitáknál folytatta tanulmányait. 1951-ben Belgiumba ment, és 1955-ben érettségizett francia nyelven a jezsuitáknál. Magyar anyanyelve mellett kiválóan beszélt németül, angolul és franciául.

Az 1956-os forradalom idején még egyetemistaként dolgozott a Máltai Szeretetszolgálatban, ahol a magyar menekülteknek segített otthont találni.

Egyetemi éveit követően egy belga bankban kezdett dolgozni, majd később egy amerikai multicég alkalmazásában állt. Munkája során sokat utazott, megfordult Ausztráliában, az USA-ban és néhány évig Szingapúrban is élt. Budapestre a rendszerváltás körüli években látogatott, hogy felvegye a kapcsolatot Magyarországon élő családtagjaival. Az élete jó részét emigrációban töltő herceg végül az 1990-es években költözött haza véglegesen.