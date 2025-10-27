kockázati csoportvédőoltásinfluenza

Indul a szezon: már kérhető az influenza elleni ingyenes védőoltás

Magyarországon az influenzavírusok terjedése november végétől gyorsul fel, a járványos szintet pedig többnyire januárban éri el. Az országos tiszti főorvos arra kér mindenkit, hogy önmaga és családja egészségének védelme érdekében éljen az influenza elleni védőoltás lehetőségével.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27.
A 2025/2026-os szezonra gyártott influenza-oltóanyag kiszállítása lezárult, így országosan minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető és igényelhető a vakcina – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az oltás különösen ajánlott a kockázati csoportba tartozóknak, akik számára az állam az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ingyenesen biztosítja a vakcinát.

Salgótarján, 2017. október 24. Ferkó Attila háziorvos influenza elleni védõoltást ad be páciensének Salgótarjánban 2017. október 24-én. Összesen 1,3 millió adag ingyenes védõoltás van a háziorvosoknál. A térítésmentes védõoltásra a 60 évesnél idõsebbek, az asztmások, a cukorbetegek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedõk, valamint a várandós nõk jogosultak. Az idén is jár azoknak is a vakcina, akik a munkájuk során vagy szervezett segítségnyújtás keretein belül migránsokkal kerülnek kapcsolatba. MTI Fotó: Komka Péter
A térítésmentes védőoltásra a 60 évesnél idősebbek, az asztmások, a cukorbetegek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, valamint a várandós nők jogosultak. (Fotó: MTI/Komka Péter)

Hangsúlyozták: A védőoltás a leghatékonyabb eszköz az influenza súlyos, akár szövődményekkel járó formáinak megelőzésére. Az őszi időszakban gyorsan terjedő influenzavírus elleni védekezés most különösen időszerű, mivel még nem terjed járványosan a vírus.

Az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt kockázati csoportba tartozók számára különösen fontos a védőoltás. Ide tartoznak a 60 évnél idősebbek, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalást tervező nők. Ugyancsak ajánlott a védőoltás az egészségügyi és a szociális intézményben dolgozóknak, valamint a tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak is. 

A kockázati csoportba tartozóknak – ahogyan a korábbi években – idén is ingyenes a védőoltás – tették hozzá.

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján Magyarországon az influenzavírusok terjedése november végétől kezdődik, a járványos szintet pedig többnyire januárban éri el. Az influenza elleni védőoltást még a vírus cirkulálása előtt érdemes beadatni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a védettség kialakulására. Ezzel megelőzhető az influenza okozta súlyos, akár kórházi ellátást igénylő megbetegedés. Az országos tiszti főorvos ezért arra kéri a lakosságot, hogy minél többen éljenek a védőoltás lehetőségével. A térítésmentesen felhasználható oltóanyagokon kívül a gyógyszertárakban is elérhetők az influenza-oltóanyagok, amelyek receptre felírva térítés ellenében megvásárolhatók.

Borítókép: Influenza elleni védőoltást ad be a Nógrád vármegyei tiszti főorvos (Fotó: MTI/Komka Péter)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

