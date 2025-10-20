Skanzennéprajzi múzeumforradalomcsalád

Ingyenes kiállításokra várják a közönséget a Skanzenben október 23-án

Igazi családi élményt kínál a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 10. 20. 19:45
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum idén is különleges programokkal és díjmentes belépéssel várja látogatóit. Az október 23-i rendezvény a forradalom vidéki eseményeire, a hétköznapi emberek sorsára és az ötvenes évek mindennapjaira irányítja a figyelmet – közölte a múzeum.

Mint írták, a Skanzen portái között több olyan épület található, ahol az 1956-os eseményekhez kapcsolódó történetek elevenednek meg. A látogatók múzeumi színházi előadásokon, tematikus tárlatvezetéseken és interaktív játékokon keresztül ismerhetik meg, hogyan éltek és gondolkodtak a korszak emberei. Az Ellátmány és a Padlássöprés című jelenet a falusi közösségek forradalomhoz való viszonyát mutatja be, a Kulákság című epizód a kollektivizálás éveinek drámai világát idézi meg.

 

Élmény az egész családnak

A nap folyamán három mini tárlatvezetés és egy ’56-os túra is várja az érdeklődőket, ismert muzeológusok közreműködésével. A tematikus pontok – Bányásztüntetés, Erőszak, Búcsú – személyes nézőpontból mutatják be a korszak eseményeit. Ezenfelül helyet kapott a programban több szakmai előadás, amely a korszak társadalmi és történeti hátterét kívánja bemutatni.

A kisebbeket és a családokat aktív élménypontok, kézműves-foglalkozások és játéklehetőségek várják: nemzeti színű virág hajtogatása, zászlókészítés növényi festéssel, rongybabakészítés vagy akár a Legendák asztala: gombfocizz az Aranycsapattal játékhelyszín. 

A látogatók emellett megkóstolhatják az ötvenes évek jellegzetes ételeit, például a sparhelten főzött köménymaglevest, és kipróbálhatnak egy korabeli, keletnémet gyártmányú Robur Garant 32 teherautót.

Az ünnepi napon az állandó kiállítások mellett több időszaki tárlat is megtekinthető, köztük az Örökölt invenció a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatóinak munkáiból, A kertészkedő Jókai a Skanzen Galériában, valamint az Együtt egy élhetőbb világért című tárlat a PontITT kiállítótérben. Mint írták, a Skanzen október 23-i rendezvénye egyszerre emlékezés és közösségi élmény: személyes történeteken, alkotó programokon és közös játékokon keresztül mutatja meg, hogy az 1956-os forradalom nemcsak a főváros, hanem az egész ország története volt, így a mindennapok hőseié is. A belépés a múzeumba ezen a napon ingyenes, további információ a Skanzen honlapján található.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Jászai Csaba/MTVA)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

