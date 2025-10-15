Karácsony Gergely nem képes ellátni a fővárosi feladatokat, fellázadnak a kerületek

– Karácsony Gergely épp amiatt aggódik, mert tiszta, átlátható és rendezett viszonyokat szeretnénk Budapest közterületeinél, útjainál és a parkjainál. Nem vagyunk ezzel egyedül, hiszen az összes kerületben évek óta ugyanaz a probléma: a fővárosi parkok elhanyagoltak, gazdátlanok, a terek és utcák koszosak, rendezetlenek. A kerületi polgárok tőlünk várják erre a megoldást, nem tudják és érthető módon nem is érdekli őket, hogy egy adott terület tulajdonosa a kerület vagy a főváros – írta közösségi oldalán Böröcz László, az I. kerület polgármestere.

Nem véletlenül gondolja úgy pártállástól függetlenül a kerületi polgármesterek jelentős része, hogy ezzel kezdeni kell valamit. Két hete Soproni Tamással sok mindenben vitatkoztunk az ÖT stúdiójában, de ebben például teljes volt az egyetértés köztünk.

A javaslat a politikus szerint egy átfogóbb elképzelés része, amelynek célja, hogy rendezzék az utcák, terek és parkok összevissza helyzetét egész Budapesten, és teremtsenek tiszta viszonyokat!

A park (és a többi közterület is) ahhoz az önkormányzathoz tartozzon, amelytől az ott élők a rendet és tisztaságot várják

– jelentette ki a politikus. Elmondta, a javaslatuk értelmében azt szeretnék elérni, hogy rendeződjön végre a rendszerváltás után a közterületek kapcsán kialakult káosz.

nem tudom, főpolgármester úr milyen gyakran jár a Tabánban. Nem autóval: gyalog vagy biciklin. Látja-e például, milyen drámai állapotban van az Erzsébet-híd aluljárója? Pedig ott aztán minden a fővárosé: a Tabán, a híd, az aluljáró, a mellette lévő Rudas Fürdő, az ivócsarnok. Graffiti, szemét és bűz. De ugyanez igaz a Vérmezőre is. Nyugodtan kérdezd meg a polgármestereket, számtalan hasonló példát tudnak mondani.

Böröcz László arra reagált, hogy Karácsony Gergely ma délelőtt egy rendkívül stílustalan Facebook-posztban szakmaiatlannak és erkölcstelennek nevezte a polgármester javaslatát. A főpolgármester hangulatkeltésképp azt állította,

az I. kerület fideszes polgármestere egy olyan előterjesztés benyújtására készül a Fővárosi Közgyűlésben, amely elvenné a fővárostól a tulajdonában vagy kezelésében lévő közterületeket, az ezek fenntartására szolgáló fővárosi forrásokkal együtt.

Ezt követően pedig azzal gyanúsította meg Böröcz Lászlót, hogy építési telket csinálna a Tabánból.