Karácsony Gergely nem képes ellátni a fővárosi feladatokat, fellázadnak a kerületek

A főpolgármester az átláthatatlan működést támogatja a rend helyett.

Gábor Márton
2025. 10. 15. 16:20
– Karácsony Gergely épp amiatt aggódik, mert tiszta, átlátható és rendezett viszonyokat szeretnénk Budapest közterületeinél, útjainál és a parkjainál. Nem vagyunk ezzel egyedül, hiszen az összes kerületben évek óta ugyanaz a probléma: a fővárosi parkok elhanyagoltak, gazdátlanok, a terek és utcák koszosak, rendezetlenek. A kerületi polgárok tőlünk várják erre a megoldást, nem tudják és érthető módon nem is érdekli őket, hogy egy adott terület tulajdonosa a kerület vagy a főváros – írta közösségi oldalán Böröcz László, az I. kerület polgármestere. 

Kiemelte, 

Nem véletlenül gondolja úgy pártállástól függetlenül a kerületi polgármesterek jelentős része, hogy ezzel kezdeni kell valamit. Két hete Soproni Tamással sok mindenben vitatkoztunk az ÖT stúdiójában, de ebben például teljes volt az egyetértés köztünk.

A javaslat a politikus szerint egy átfogóbb elképzelés része, amelynek célja, hogy rendezzék az utcák, terek és parkok összevissza helyzetét egész Budapesten, és teremtsenek tiszta viszonyokat! 

A park (és a többi közterület is) ahhoz az önkormányzathoz tartozzon, amelytől az ott élők a rendet és tisztaságot várják

– jelentette ki a politikus. Elmondta, a javaslatuk értelmében azt szeretnék elérni, hogy rendeződjön végre a rendszerváltás után a közterületek kapcsán kialakult káosz. 

A Tabánnal kapcsolatban Böröcz László kiemelte, 

nem tudom, főpolgármester úr milyen gyakran jár a Tabánban. Nem autóval: gyalog vagy biciklin. Látja-e például, milyen drámai állapotban van az Erzsébet-híd aluljárója? Pedig ott aztán minden a fővárosé: a Tabán, a híd, az aluljáró, a mellette lévő Rudas Fürdő, az ivócsarnok. Graffiti, szemét és bűz. De ugyanez igaz a Vérmezőre is. Nyugodtan kérdezd meg a polgármestereket, számtalan hasonló példát tudnak mondani.

Böröcz László arra reagált, hogy Karácsony Gergely ma délelőtt egy rendkívül stílustalan Facebook-posztban szakmaiatlannak és erkölcstelennek nevezte a polgármester javaslatát. A főpolgármester hangulatkeltésképp azt állította, 

az I. kerület fideszes polgármestere egy olyan előterjesztés benyújtására készül a Fővárosi Közgyűlésben, amely elvenné a fővárostól a tulajdonában vagy kezelésében lévő közterületeket, az ezek fenntartására szolgáló fővárosi forrásokkal együtt.

Ezt követően pedig azzal gyanúsította meg Böröcz Lászlót, hogy építési telket csinálna a Tabánból.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Csudai Sándor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

