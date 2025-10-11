Karácsony GergelyBudapestfőváros

Egyre több kerület kényszerül a főváros helyett fizetni a karbantartásokat

A Városháza forráshiányra panaszkodik, egyre több kerület kénytelen saját pénzből elvégezni azokat a munkákat, amelyek elvileg a főváros feladatai lennének – írja a Metropol.

Magyar Nemzet
Forrás: Metropol2025. 10. 11. 13:06
Budapesten útfelújításokat, játszótér-felújításokat, köztisztasági és zöldfelületi munkákat végeznek el a kerületek, miközben a főváros gyakran kommunikációs hasznot húz ezekből – holott semmi köze a munkálatokhoz, csak ahhoz, hogy a fővárosi területgazdának kellett volna gondoskodnia róluk.

Budapest kerületei egyre gyakrabban lépnek be ott, ahol a főváros elmarad: 

saját forrásból vállalnak felújításokat, karbantartásokat és közterületi beruházásokat, amelyeknek jogilag a városi szintű felelősséghez kellene tartozniuk

– írja a Metropol. A lap összeszedte azokat a példákat, ahol a főváros helyett dolgoztak a kerületi helyhatóságok.

A II. kerület fővárosi fenntartású utak felújítását és kátyúzását vállalta át saját költségvetésből, mert a főváros nem reagált. Az V. kerületben, a Szabadság téren a játszótér felújítását a kerület valósította meg, a főváros csak a engedélyezte a felújítást. A XVIII. kerület, Pestszentlőrinc esetében az Üllői út egyes szakaszaival kapcsolatban is előfordult, hogy a kerület „elvette” a feladatot és fizetett, mert a fővárosi vállalások nem teljesültek. A IX. kerület, Ferencváros több alkalommal átvette a közterület-takarítás és zöldfelület-kezelés feladatait is, amelyek elvileg fővárosi szolgáltatások lennének. Az I. kerület, Budavár pedig ugyancsak sűrűn finanszíroz olyan karbantartásokat, köztisztasági és közterületi feladatokat, amelyek jogilag nem feltétlenül az ő hatáskörük. Végül Nagytétény, a XXII. kerület esete is érdekes, már mintegy egymilliárd forintot is kifizetett a kerület a főváros helyett fejlesztésekre, közterületi beruházásokra.


Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Hatlaczki Balázs) 
 

