Az ismert labdarúgó gyilkosságának ügyében súlyosítást indítványoz az ügyészség

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség közleményben idézi fel, hogy még 2022-ben emeltek vádat három középkorú férfi ellen a 2009-ben elkövetett emberölés miatt. A Fővárosi Törvényszék 2025. április 7-én kimondta az elkövetők bűnösségét élet elleni bűncselekményben, és elsőfokon életfogytiglani fegyházra ítélte őket azzal, hogy a bűncselekmény felbujtója és egyik végrehajtója 25 év, míg a másik végrehajtója 27 év után bocsátható feltételes szabadságra.

Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a sértett elszámolási vitába keveredett a későbbi felbujtóval.

A vita tárgya az volt, hogy bűncselekményből származó 500 millió forint készpénzzel a sértett nem tudott elszámolni, mert abból több száz millió forintot elsikkasztott.

A sértett üzlettársa ezért elhatározta, hogy megöleti őt: megbízott két embert, akik anyagi ellenszolgáltatásért elvállalták a sértett megölését, amit gondosan meg is terveztek. Egy erdős területen sírt ástak, közvetítő segítségével a helyszínre csalták a sértettet, és amikor kiszállt az autóból, az egyik bűntárs lefogta, míg a másik egy csákánnyal háromszor fejbe ütötte az áldozatot, aki belehalt sérüléseibe.

Az elkövetők elásták a holttestet, amely több mint egy évtizeddel később, 2020. október 22-én került elő.

A törvényszék ítélete ellen az elsőfokon eljárt ügyész az elkövetők későbbi feltételes szabadságra bocsátásáért fellebbezett, az ügyvéd pedig elsődlegesen felmentésért.

A másodfokon eljáró Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a napokban a Fővárosi Ítélőtáblához továbbított másodfokú indítványával a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést fenntartotta, és a védelmi fellebbezések elutasítását kezdeményezte. A három vádlott letartóztatásban várja a fellebbviteli eljárás befejezését – közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.