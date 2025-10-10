  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Az ismert labdarúgó gyilkosságának ügyében súlyosítást indítványoz az ügyészség
gyilkosságKatzenbach-gyilkosságügyészi vizsgálat

Az ismert labdarúgó gyilkosságának ügyében súlyosítást indítványoz az ügyészség

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a másodfokú eljárásban a néhai focista, Katzenbach Imre életére törő mindhárom elkövető szabadságvesztésének súlyosítását indítványozta.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 10. 12:56
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség közleményben idézi fel, hogy még 2022-ben emeltek vádat három középkorú férfi ellen a 2009-ben elkövetett emberölés miatt. A Fővárosi Törvényszék 2025. április 7-én kimondta az elkövetők bűnösségét élet elleni bűncselekményben, és elsőfokon életfogytiglani fegyházra ítélte őket azzal, hogy a bűncselekmény felbujtója és egyik végrehajtója 25 év, míg a másik végrehajtója 27 év után bocsátható feltételes szabadságra.

Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a sértett elszámolási vitába keveredett a későbbi felbujtóval.

A vita tárgya az volt, hogy bűncselekményből származó 500 millió forint készpénzzel a sértett nem tudott elszámolni, mert abból több száz millió forintot elsikkasztott. 

A sértett üzlettársa ezért elhatározta, hogy megöleti őt: megbízott két embert, akik anyagi ellenszolgáltatásért elvállalták a sértett megölését, amit gondosan meg is terveztek. Egy erdős területen sírt ástak, közvetítő segítségével a helyszínre csalták a sértettet, és amikor kiszállt az autóból, az egyik bűntárs lefogta, míg a másik egy csákánnyal háromszor fejbe ütötte az áldozatot, aki belehalt sérüléseibe.

Az elkövetők elásták a holttestet, amely több mint egy évtizeddel később, 2020. október 22-én került elő.

A törvényszék ítélete ellen az elsőfokon eljárt ügyész az elkövetők későbbi feltételes szabadságra bocsátásáért fellebbezett, az ügyvéd pedig elsődlegesen felmentésért.

A másodfokon eljáró Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a napokban a Fővárosi Ítélőtáblához továbbított másodfokú indítványával a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést fenntartotta, és a védelmi fellebbezések elutasítását kezdeményezte. A három vádlott letartóztatásban várja a fellebbviteli eljárás befejezését – közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu