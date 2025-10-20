Kedden ne maradjon otthon az esernyő, mutatjuk a várható időjárást! + videó

Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, de keleten, északkeleten derült idő valószínű reggelig, utána viszont döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég – hívta fel a figyelmet a HungaroMet. Az előrejelzés szerint csapadék éjfélig nem várható, az éjszaka második felétől a Dunántúlon és a főváros tágabb térségében, kedden napközben már északkeleten is előfordulhat kisebb, időszakos eső, záporeső.

A délkeleti, déli szél napközben nagy területen megélénkül, de északkeleten nagyrészt mérsékelt marad a keleties légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet hazánk délnyugati felén 4 és 11, északkeleten mínusz 5 és plusz 3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden az Északi-középhegység tágabb környezetében 5, 13, máshol 14, 20 fok között várható.

