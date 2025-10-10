Horváth SzilárdSzékesfehérvárDebrecen

Kiengedték a fegyházból az egyik legbrutálisabb sorozatrablót

Kiszabadult a fegyházból a zálogházi rablóbanda legismertebb tagja, Horváth Szilárd – értesült a Magyar Nemzet. Horváth a rablásokért és egy biztonsági őr kivégzéséért több mint húsz évet kapott, de nevét a móri mészárlással is összefüggésbe hozták, ám abban ártatlan volt. Társa, Farkas Róbert az egyik legkeresettebb magyar bűnöző, de ő állítólag már nem él.

2025. 10. 10. 16:36
A napokban szabadult a hírhedt zálogházi rablássorozat legismertebb elkövetője, Horváth Szilárd – tudta meg a Magyar Nemzet. Horváth a rablásokért és gyilkosságért húsz évet kapott.

Több mint egy tucat fegyveres rablás a banda számláján

A zálogházakra specializálódott társaság onnan kapta a nevét, hogy tagjai 2000-ben és 2001-ben tizenöt fegyveres rablást követtek el zálogházak ellen, Scorpio típusú gépfegyverekkel és pisztolyokkal. Mindezt a fővárosban, valamint vidéki városokban: Gyöngyösön, Dunaújvárosban, Székesfehérváron, Karcagon, Debrecenben, Oroszlányban és Miskolcon. A rablások során több százmillió forintot és arany ékszereket zsákmányoltak.

Tűzharc a rendőrökkel

A 2001. augusztus 27-én elkövetett miskolci fegyveres támadásban a banda, rosszul mérlegelt: menekülés közben Lillafürednél tűzpárbajba keveredtek az őket üldöző rendőrökkel, s a csapat egyik tagját meglőtték. A férfit elfogták, ezért a banda szabadon lévő tagjai nem próbálkoztak újabb zálogház kirablásával. A bűnbanda tagja volt Farkas Róbert is. Ő azóta is ismeretlen helyen tartózkodik, de az éjszakai életben azt terjedt el, hogy már nem él.

Mór miatt keresték

A 2002. május 9-én történt, nyolc halálos áldozatot követelő móri rablógyilkosság után a nyomozók Horváthot, valamint Farkas Róbertet hozták összefüggésbe a brutális bűntettel. Az országos felhívás hatására Horváth Szilárd inkább úgy döntött, hogy feladja magát egy alsónadrágban, hogy mindenki láthassa, nincs nála fegyver.

Meggyilkolt egy biztonsági őrt

A férfinak semmi köze nem volt a móri öldökléshez, ezért később pert indított az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) ellen, amit meg is nyert. Horváthot a rablások mellett emberölés miatt is elítélték, ugyanis ő lőtte le 2000 augusztusában a római-parti diszkó egyik biztonsági őrét, aki a kórházba szállítást követően életét vesztette.

