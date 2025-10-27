Kísértenek a politikai szellemek is: Gyurcsány Ferenc megszólalt, hosszú interjút adott

Május 8-i visszavonulása óta először szólalt meg Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció alapítója, aki az Öt című műsornak adott terjedelmes interjút. A volt pártelnök a műsor legelején leszögezte, politikáról most sem, és a belátható jövőben sem fog beszélni, de hozzátette,

nem mondom, hogy soha, mert magamnak is szoktam meglepetést okozni.

A május 8-i bejelentésről azt mondta, tervezett bejelentés volt, az előtte lévő hetekben döntöttek róla Dobrev Klárával. – Kár lenne tagadni, hogy engem

mindenfajta értelemben nagyon megviselt, hogy életem két legfontosabb tartóeleme, ami az elmúlt évtizedekben valójában meghatározott engem, megszűnt

– fogalmazott a válása és politikai visszavonulása kapcsán Gyurcsány Ferenc.

Hozzátette, egyhangú döntés volt mindaz, amit Dobrev Klára saját közösségi oldalán közzétett, úgy tartották helyesnek, hogy együtt jelentsék be a válást és a visszavonulást, hogy ne lehessen semmilyen értelemben, különbséget tenni egyikük vagy másikuk nyilvános megjegyzései között. – Úgy döntöttünk, Klára mesélje el, én pedig egy hónappal később – mikor az ő elnöksége jogerős lett – egy tízperces videóban köszöntem el a választóktól – idézte fel, hozzátéve, továbbra is maradt a DK tagja.

A Direkt36 cikke kapcsán azt mondta, a magánéletéről nem akar a nyilvánosság előtt beszélni, politikai kérdésekben pedig azért nem válaszolt, mert nem lett volna helyes a döntés után. Mint mondta, nem akart vitát nyitni, május 8-a óta magánember, közügyekről magánbeszélgetésben sem nyilatkozik.

– Hallgatok, mert véleményem nem egyezne a párt jelenlegi irányával, politikájával, elképzeléseivel

– vallotta be.

Fotó: Mirkó István

Beszélt arról is, lehet, élete végéig nem fog politizálni, de semmilyen fontos politikai kérdésben nem változott a véleménye május óta. Szerinte a kampány a politikusok számára élet-halál küzdelem, hiszen erről szól az életük, föltették mindenüket rá. Arra a kérdésre, hogy mekkora szerepe volt az európai uniós választásokat követő DK ellenzéken belüli vereségének, Gyurcsány azt mondta, nem fog válaszolni erre a kérdésre, egyrészt, mert politikai, másrészt, mert magánéleti tartalmú.