Gyurcsány FerencpolitikusDKellenzékDemokratikus Koalícióinterjú

Kísértenek a politikai szellemek is: Gyurcsány Ferenc megszólalt, hosszú interjút adott

– Életem két legfontosabb tartóeleme, ami az elmúlt évtizedekben valójában meghatározott engem, megszűnt – fogalmazott Gyurcsány Ferenc, aki fél évvel visszavonulása után állt először kamera elé, és adott terjedelmes interjút.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 10:38
Gyurcsány Ferenc
Forrás: Képernyőfotó
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Május 8-i visszavonulása óta először szólalt meg Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció alapítója, aki az Öt című műsornak adott terjedelmes interjút. A volt pártelnök a műsor legelején leszögezte, politikáról most sem, és a belátható jövőben sem fog beszélni, de hozzátette, 

nem mondom, hogy soha, mert magamnak is szoktam meglepetést okozni.

A május 8-i bejelentésről azt mondta, tervezett bejelentés volt, az előtte lévő hetekben döntöttek róla Dobrev Klárával. – Kár lenne tagadni, hogy engem 

mindenfajta értelemben nagyon megviselt, hogy életem két legfontosabb tartóeleme, ami az elmúlt évtizedekben valójában meghatározott engem, megszűnt 

– fogalmazott a válása és politikai visszavonulása kapcsán Gyurcsány Ferenc. 

Hozzátette, egyhangú döntés volt mindaz, amit Dobrev Klára saját közösségi oldalán közzétett, úgy tartották helyesnek, hogy együtt jelentsék be a válást és a visszavonulást, hogy ne lehessen semmilyen értelemben, különbséget tenni egyikük vagy másikuk nyilvános megjegyzései között. – Úgy döntöttünk, Klára mesélje el, én pedig egy hónappal később – mikor az ő elnöksége jogerős lett – egy tízperces videóban köszöntem el a választóktól – idézte fel, hozzátéve, továbbra is maradt a DK tagja.

A Direkt36 cikke kapcsán azt mondta, a magánéletéről nem akar a nyilvánosság előtt beszélni, politikai kérdésekben pedig azért nem válaszolt, mert nem lett volna helyes a döntés után. Mint mondta, nem akart vitát nyitni, május 8-a óta magánember, közügyekről magánbeszélgetésben sem nyilatkozik.

– Hallgatok, mert véleményem nem egyezne a párt jelenlegi irányával, politikájával, elképzeléseivel

– vallotta be.

Fotó: Mirkó István

Beszélt arról is, lehet, élete végéig nem fog politizálni, de semmilyen fontos politikai kérdésben nem változott a véleménye május óta. Szerinte a kampány a politikusok számára élet-halál küzdelem, hiszen erről szól az életük, föltették mindenüket rá. Arra a kérdésre, hogy mekkora szerepe volt az európai uniós választásokat követő DK ellenzéken belüli vereségének, Gyurcsány azt mondta, nem fog válaszolni erre a kérdésre, egyrészt, mert politikai, másrészt, mert magánéleti tartalmú. 

Egyebekben Gyurcsány Ferenc a második könyvéről beszélt, ami még mindig nem a baloldalról szól, hanem egy kitalált krimi, itt lehet meghallgatni: 

 

 


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNagy Feró

Drága Feró!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.