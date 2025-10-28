Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

Ruszin-Szendi RomuluszUkrajnaTisza Pártháborúsorkatonaság

Lépésről lépésre, tégláról téglára rántaná be a háborúba Magyarországot a Tisza Párt + videó

Mindenki fontolja meg jól, hogy akar-e az ukrán kék-sárga szalagért háborúba vonulni – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. A kommunikációs igazgató szerint Ruszin-Szendi Romulusz sorkatonaságról tett kijelentéseit egy láncolatban kell értelmezni, amelyből kiderül, hogyan rántaná háborúba Magyarországot a Tisza Párt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 12:01
„Ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal” – idézte Ruszin-Szendi Romulusznak egy lakossági fórumon elmondott szavait a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Menczer Tamás közösségi oldalára feltöltött videójában kifejtette, hogy szerinte egy láncolatban kell értelmezni a bukott altábornagy szavait:

  1. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, az Európai Bizottság elnöke nyíltan felvállalják, hogy Magyar Péter és az általa vezetett Tisza Párt hozzájuk tartozik.
  2. A két európai vezető azt is kijelentette, hogy Ukrajna háborúja az Európai Unió háborúja is.
  3. Ezután jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz, hogy „ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.”
  4. Nyilvánvaló helyzet, hogy előbb-utóbb Ukrajna ki fog fogyni a katonákból.
  5. Azt pedig, hogy mikor van „baj”, Von der Leyen és Weber fogja megmondani.

Amikor pedig megteszik erről a kijelentést és a Tisza van hazánkban kormányon, akkor el fogják őket küldeni Ukrajnába harcolni. Menczer Tamás hangsúlyozta: mindenki fontolja meg jól, hogy akar-e az ukrán kék-sárga szalagért háborúba vonulni.

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: YouTube)


