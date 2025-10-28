Lépésről lépésre, tégláról téglára rántaná be a háborúba Magyarországot a Tisza Párt + videó

„Ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal” – idézte Ruszin-Szendi Romulusznak egy lakossági fórumon elmondott szavait a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Menczer Tamás közösségi oldalára feltöltött videójában kifejtette, hogy szerinte egy láncolatban kell értelmezni a bukott altábornagy szavait:

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, az Európai Bizottság elnöke nyíltan felvállalják, hogy Magyar Péter és az általa vezetett Tisza Párt hozzájuk tartozik. A két európai vezető azt is kijelentette, hogy Ukrajna háborúja az Európai Unió háborúja is. Ezután jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz, hogy „ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.” Nyilvánvaló helyzet, hogy előbb-utóbb Ukrajna ki fog fogyni a katonákból. Azt pedig, hogy mikor van „baj”, Von der Leyen és Weber fogja megmondani.

Amikor pedig megteszik erről a kijelentést és a Tisza van hazánkban kormányon, akkor el fogják őket küldeni Ukrajnába harcolni. Menczer Tamás hangsúlyozta: mindenki fontolja meg jól, hogy akar-e az ukrán kék-sárga szalagért háborúba vonulni.