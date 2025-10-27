Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártMagyar Péter

Elszólta magát Ruszin-Szendi Romulusz, szerinte bezárnák őket, ha kiderülnének a Tisza Párt tervei + videó

Rács mögé kerülnének a tiszások, ha kideürülne, mire készülnek a kormányzás alatt – hangoztatta egy pódiumbeszélgetésen a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz. Erről Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója osztotta meg a felvételt, és szúrós kérdéseivel rámutatott Magyar Péterék valódi szándékaira.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 15:02
Beszédes videót tett közzé Ruszin-Szendi Romuluszról közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A bukott altábornagy egy pódiumbeszélgetésen azt ecsetelte, hogy miért nincsenek még a kormányzásra „forgatókönyvek”. 

Hangsúlyozta: „mert akkor azért zárnak be minket”. 

– A legfontosabb az, hogy nyerjünk. És azokkal a kollégákkal, akiket említettem, tényleg most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot, azt elkezdjük faragni, ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve, mert az emberek egy jelentős része úgysem olvassa el – magyarázta.

Orbán Balázs kérdéseivel rámutatott: 

  • Vajon ki és miért zárná be őket, ha közzétennék a terveiket? 
  • Azért tartanak ettől, mert törvénysértő programot készít a Tisza Párt? 
  • Csak nem jogellenes adóemelésekre készülnek? 
  • Csak nem nyugdíjcsökkentést terveznek a törvényben rögzített emelés helyett? 
  • Csak nem a sorkötelezettség visszaállításán dolgoznak, hogy háborúba állítsák az országot Ukrajna oldalán? 

„Valószínűleg ezért nem akarják közzétenni a valódi programot. Pedig mi szívesen elolvasnánk. Vagyunk ezzel pár milliónyian”– jegyezte meg.

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Youtube)

