Elszólta magát Ruszin-Szendi Romulusz, szerinte bezárnák őket, ha kiderülnének a Tisza Párt tervei + videó

Beszédes videót tett közzé Ruszin-Szendi Romuluszról közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A bukott altábornagy egy pódiumbeszélgetésen azt ecsetelte, hogy miért nincsenek még a kormányzásra „forgatókönyvek”.

Hangsúlyozta: „mert akkor azért zárnak be minket”.

– A legfontosabb az, hogy nyerjünk. És azokkal a kollégákkal, akiket említettem, tényleg most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot, azt elkezdjük faragni, ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve, mert az emberek egy jelentős része úgysem olvassa el – magyarázta.

Orbán Balázs kérdéseivel rámutatott:

Vajon ki és miért zárná be őket, ha közzétennék a terveiket?

Azért tartanak ettől, mert törvénysértő programot készít a Tisza Párt?

Csak nem jogellenes adóemelésekre készülnek?

Csak nem nyugdíjcsökkentést terveznek a törvényben rögzített emelés helyett?

Csak nem a sorkötelezettség visszaállításán dolgoznak, hogy háborúba állítsák az országot Ukrajna oldalán?

„Valószínűleg ezért nem akarják közzétenni a valódi programot. Pedig mi szívesen elolvasnánk. Vagyunk ezzel pár milliónyian”– jegyezte meg.