Elszólta magát Ruszin-Szendi Romulusz, szerinte bezárnák őket, ha kiderülnének a Tisza Párt tervei + videó

Beszédes videót tett közzé Ruszin-Szendi Romuluszról közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A bukott altábornagy egy pódiumbeszélgetésen azt ecsetelte, hogy miért nincsenek még a kormányzásra „forgatókönyvek”.
Hangsúlyozta: „mert akkor azért zárnak be minket”.
– A legfontosabb az, hogy nyerjünk. És azokkal a kollégákkal, akiket említettem, tényleg most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot, azt elkezdjük faragni, ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve, mert az emberek egy jelentős része úgysem olvassa el – magyarázta.
Orbán Balázs kérdéseivel rámutatott:
- Vajon ki és miért zárná be őket, ha közzétennék a terveiket?
- Azért tartanak ettől, mert törvénysértő programot készít a Tisza Párt?
- Csak nem jogellenes adóemelésekre készülnek?
- Csak nem nyugdíjcsökkentést terveznek a törvényben rögzített emelés helyett?
- Csak nem a sorkötelezettség visszaállításán dolgoznak, hogy háborúba állítsák az országot Ukrajna oldalán?
„Valószínűleg ezért nem akarják közzétenni a valódi programot. Pedig mi szívesen elolvasnánk. Vagyunk ezzel pár milliónyian”– jegyezte meg.