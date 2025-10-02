A tisztképzést is átalakította a háború

– A parlamentben már lassan tizenöt éve fogadták el azt a törvényt, amely alapján integrálták a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, a Rendőrtiszti Főiskolát és a Corvinus Egyetem közigazgatási karát. Ezzel létrejött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Mekkora kihívást jelentett ehhez alkalmazkodni?

– Nagy kihívást jelentett, de megértették az egyetemek munkatársai, az elődintézmények, hogy egy jó minőségű, új intézményt kell létrehozni, amelyet el kell fogadtatni a felsőoktatásban. Ez nem öncélú feladat volt. Mindenki tudta, csak akkor jelentkeznek hozzánk a hallgatók, ha kiemelt szintű oktatás zajlik az egyetemen. Az állami és közigazgatási hivatások itt teljes mértékben megtalálták a közös hangot. A legnagyobb gondot az eltérő szervezeti kultúrák összehangolása okozta, mert figyelembe kellett venni a fegyveres testületek (rendőrség, honvédség) sajátosságait, és azt a megfelelő módon be kellett illeszteni a civil közigazgatásba. Az első két év nehézségei után azonban az elmúlt tizenhárom évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) töretlen fejlődésen ment keresztül, és ma már nagyon komoly értéket képvisel a felsőoktatásban. Mint mindenhol, persze nálunk is vannak további kihívások, de ma már minden szakminisztérium, valamint a rendvédelem, a honvédség is megkapja az általa elvárt végzettségű, magas tudással rendelkező leendő munkatársakat. Ehhez persze arra szükség van, hogy a fenntartó munkáját segítő tanácsadó testület minden szakterület esetében megfogalmazza azokat a szakmai elvárásokat, amelyeket az oktatásban és a tudományban érvényesíteni tud az egyetem.

Kovács László vezérőrnagy, az NKE tudományos rektorhelyettese Fotó: Polyák Attila

– Az egyetemek színvonalának egyik fokmérője, hogy hány fiatal jelentkezik a képzésekre. Sokan szeretnének katonatisztté válni? Milyen út vezet odáig?

– Amikor tisztképzésről beszélünk, akkor ez alatt elsősorban az alapképzésünket kell érteni. Az egyetem ugyanakkor mester- és doktori képzéseket is folytat. A Magyar Honvédség igényeinek megfelelően nálunk van egy negyedik szint is, az úgynevezett vezérkari tanfolyam, hivatalos nevén a Katonai Felsővezetői Szakirányú Továbbképzés, valamint számos szaktanfolyam is. Ezek olyan képzések, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy egy tiszt elsajátítsa azokat az ismereteket, amelyek egy magasabb törzsben az irányításhoz szükségesek. Nincs probléma a hallgatói létszámmal, rendszeres a túljelentkezés. A limit azonban évről évre változik, hiszen az NKE annyi hallgatót vesz fel, amennyire a minisztériumoknak szükségük van az adott végzési évben. A katonák esetében ezt a Honvédelmi Minisztérium határozza meg a Honvéd Vezérkar igényei alapján. Amikor a felvételi után az egyetemünkre kerül egy honvéd tisztjelölt, a Magyar Honvédség szerződést köt vele, így a katonai szakokat választó fiatalok nemcsak az egyetem hallgatói lesznek, hanem a honvédség szerződéses katonái is. Ezzel ingyenes szállás és fizetés is jár, ami sokszorosa a hallgatói ösztöndíjnak. Az első rostán – az orvosi, fizikai és pszichikai felmérésen – sokan kiesnek, így nagyon elkötelezettnek és fittnek kell lenni ahhoz, hogy valaki a Hadtudományi és Honvédtisztépző Karra (HHK) jelentkezzen, és be is jusson a képzésekre.

Hogy csak néhány adatot mondjak a népszerűségünkről, a katonai infokommunikációs szakra 330 ponttal lehetett bejutni, de van az NKE-n olyan szak is, ahol 440 pont szükséges a felvételhez, ami országos szinten is magasnak számít.

– Az egyetemeknek fontos, hogy mennyire népszerűek a hallgatók körében, de az is, mennyire tartja fontosnak a fenntartó. A baloldali sajtóban megjelentek olyan állítások, hogy a haderőreform megfeledkezett a katonai felsőoktatásról. Hogy nem figyelnek oda eléggé a tudományos kutatások színvonalára, nincs kapcsolat a civil és a katonai kutatási ágazat között. Mi igaz ezekből a kritikákból?