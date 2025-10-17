Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemintézménymunkacsoport

Megállapodással oldaná meg a gondokat a BGE vezetése és a hallgatói képviselet

Munkacsoportot alakított az intézmény vezetése és a diákok szervezete a felmerült problémák megoldására.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 19:26
Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)
Munkacsoportot alakított a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) vezetése és az Egyetemi Hallgató Önkormányzat (EHÖK) az intézményben fellépett problémák megoldására.

Megszületett a megállapodás (Forrás: uni-bge.hu)

A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem közleménye szerint az intézményben az elmúlt időszakban jelentős oktatásfejlesztési folyamatok zajlanak és zajlottak. Ezeket beárnyékolta, hogy az idei tanévkezdésnél olyan tárgyfelvételi, órarendi, tanteremkiosztási ügyintézési szám lépett fel, amelyet az egyetemi adminisztráció nem volt képes megfelelő átfutási időkkel kezelni. 

Ez oda vezetett, hogy a zárthelyik időpontjainak kiírásai sem történtek meg minden esetben megfelelően. A fentiek generálta hallgatói panaszokat, valamint az ezekre ráépülő továbbiakat az EHÖK is visszajelezte, felmérte

 – közölte az egyetem. Jelezték: a problémák mélyebb megértése érdekében hallgatói, oktatói és támogató munkatársi fórumok is zajlottak. Az egyetem hangsúlyozta: a csütörtökön megalakított munkacsoport működését mindaddig fenntartja, amíg a hallgatói képviselet ennek szükségét látja.

A célokban és megoldási alapirányokban való egyetértést követően, lévén összetett és jelentős létszámokat érintő kérdésekről van szó, hétfő reggeltől kezdődnek a részletekről történő megállapodások, amelyekről folyamatos tájékoztatást adunk

– zárul a közlemény.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

