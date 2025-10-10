Németh Szilárd: A kormány célja, hogy télen is megfizethető energiával lássa el a családokat

– Tart a felkészülés a téli időszakra, a cél, hogy a kormány a hidegben is biztonságos és megfizethető energiával lássa el a magyar családokat és a gazdaságot – közölte a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos pénteken a Facebook-oldalán.

Németh Szilárd, a rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

„A tárolókban lévő földgáz 4,67 milliárd köbméter, ami az éves fogyasztásarányos töltöttség 52,59 százaléka” – írta, hozzátéve, hogy

ez az EU átlagának (26,84 százalék) csaknem kétszerese.

Az ország teljes ellátásához 93, csak a lakossági ellátást figyelembe véve pedig 195 téli napra elegendő

– közölte a kormánybiztos.

