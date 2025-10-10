Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Németh Szilárd: A kormány célja, hogy télen is megfizethető energiával lássa el a családokat
Németh Szilárdbiztonságbanenergiacsaládtélföldgáz

Németh Szilárd: A kormány célja, hogy télen is megfizethető energiával lássa el a családokat

Tart a felkészülés a téli időszakra, a kormány célja, hogy energiaellátás szempontjából a hideg időszakban is biztonságban legyenek a családok és a gazdaság – közölte Németh Szilárd a Facebook-oldalán.

Forrás: Facebook2025. 10. 10. 10:41
Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Tart a felkészülés a téli időszakra, a cél, hogy a kormány a hidegben is biztonságos és megfizethető energiával lássa el a magyar családokat és a gazdaságot  – közölte a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos pénteken a Facebook-oldalán.

Budapest, 2025. július 18. Németh Szilárd, a Magyar Birkózók Szövetségének (MBSZ) elnöke beszédet mond a Polyák Imre-Varga János emlékverseny megnyitóján a budapesti BOK Csarnokban 2025. július 18-án. MTI/Bodnár Boglárka
Németh Szilárd, a rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

„A tárolókban lévő földgáz 4,67 milliárd köbméter, ami az éves fogyasztásarányos töltöttség 52,59 százaléka” – írta, hozzátéve, hogy 

ez az EU átlagának (26,84 százalék) csaknem kétszerese.

Az ország teljes ellátásához 93, csak a lakossági ellátást figyelembe véve pedig 195 téli napra elegendő

– közölte a kormánybiztos.

Borítókép: Illusztráció/Shutterstock


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu