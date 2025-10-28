Meghalt Komjáthy György

„Elment Komjáthy György. Nincsenek szavak” – közölte a Poptarisznya a közösségi oldalán. Úgy folytatták, ahogy gyermekei, Zoltán és Dóra írták: „nagyon nehéz most fogalmazni. Majdnem 92 év. Szép és hosszú életed volt. Szeretted az életet, imádtad a családodat, rajongtál a hobbidért, a zenéért, munkádért. Öt hete még aktívan dolgoztál – ahogy mondtad. Azt tervezted, hogy a rádiózás 100 éves születésnapján virágot teszel második otthonod, a Bródy Sándor utca 5–7. épületéhez. Sajnos december elsején már nem lehetsz ott.

Sokaknak Komjáthy György, többeknek Gyuri vagy Gyurka, nekünk apu. Szeretett édesapánk rövid lefolyású, súlyos betegség után ma délelőtt elment. – Elmentél, de örökké velünk maradsz: Komjáthy Dóra, Komjáthy Zoltán” – fogalmaztak.