Megvan, milyen fontos pozíciót kapott Varga Judit

Varga Judit volt igazságügyi miniszter lett a Nemzeti mentál pajzs program gyermekjogi védnöke. A program szakmai vezetője pedig Hal Melinda klinikai szakpszichológus, az MCC vezető kutatója és a Bajai Szent Rókus Kórház szakpszichológusa lett. A Nemzeti mentál pajzs program a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Belügyminisztérium, a KINCS, a Nemzeti Mentális Egészség Alapítvány segítségével valósul meg, az együttműködés vezetője a Bajai Szent Rókus Kórház – írja az amve.hu.

– Anyaként nap mint nap látom, mennyi hatás éri a családokat, különösen a gyerekeket. A világ rohan, a digitális tér zajos, és az ember lelke könnyen elfárad. A lelki védőpajzs számomra azt jelenti, hogy tudatosan védjük a belső világunkat – azt a részt, ahol a hitünk, az értékeink és az identitásunk él. A Nemzeti mentál pajzs program is ezt a célt szolgálja:

hogy a test, a lélek és a szellem egységben maradjon, és az ember stabil legyen a változó világban

– fogalmazott Varga Judit. Hozzátette: ha az emberi identitásrészek – a hit, a család, a nemzethez tartozás, a szerepeink – összhangban vannak, akkor nemcsak egyénileg, hanem nemzeti szinten is védettebbek leszünk.

A volt igazságügyi miniszter elmondta, hogy számára a legfontosabb értékek: a hit, a család és a közösség tisztelete, szolgálata.

A fiataloknak ma különösen fontos megérteni, hogy a gyökerek nem korlátozzák, hanem megtartják őket. Ennek a kapcsolatnak a kialakításában persze nekik is együtt kell működniük egy kis egymásra figyeléssel vagy adott esetben egy kis házimunkával is – hangsúlyozta. Majd hozzátette: ha a családi és személyes identitásuk összhangban van, akkor nem sodorja el őket sem a média, sem az értékvesztett világ.

A legfontosabb a személyes példamutatás és az érzelmi nevelés

– szögezte le.