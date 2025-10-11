Menczer TamásTelkiPáty

Menczer Tamás: Tartom a szavam + videó

A politikus reagált a tiszás támadásokra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 13:59
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Üzenet a tiszásoknak. Mindig tartom a szavam. A Pátyot Telkivel összekötő utat 600 millió forintból felújítjuk. A munka a jövő héten kezdődik” – írta közösségi oldalán a kormánypártok kommunikációs igazgatója, a térség országgyűlési képviselője. Menczer Tamás a sajtótájékoztatóján regált az elmúlt időszak azon tiszás állításaira, miszerint a beruházás nem fog megvalósulni, hogy „nem lesz ebből semmi”.

– Azt szeretném önöknek kellő tisztelettel mondani, hogy de, ha gondolják, vigyék a hírét, a Menczer  mindig tartja a szavát, a fejlesztés meg fog valósulni, a munka a jövő héten kezdődik – szögezte le.
 

 

Borítókép: Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


