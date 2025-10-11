Mercedesautóiparátszervezés

Átszervez a Mercedes, Magyarország nyerő lehet

Ötmilliárd eurót akarnak megspórolni két év alatt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 13:37
Müncheni Autószalon Forrás: Mercedes-Benz
A német Mercedes-üzemek gyártási kapacitása a következő három évben összességében százezer darab járművel csökken, ugyanakkor a kecskeméti gyár termelése kétszázezer járműre növekedhet. Magyarán a termelés súlypontja áthelyeződhet a magyar üzemegységre.

Ennek az az oka, hogy a termelés költségei  – amelyek között a bérek a leghangsúlyosabbak – itt 70 százalékkal alacsonyabbak, mint Németországban.

Ezenkívül egy kompakt modellt a jövőben Magyarországon gyártanak majd, nem pedig Németországban – erről a Magyar Nemzet is beszámolt. A német sajtó korábban arról is hírt adott, hogy a jelenleginél körülbelül százezer járművel többet gyártanak majd összességében Magyarországon, ami megerősíti a hazai kibocsátás erősödését.

Az autógyártó 2027-ig szóló, ötmilliárd eurós megtakarítási programjában harmincezer német munkavállalónak biztosítanak jó feltételek mellett felmondási lehetőséget, így az ottani termeléscsökkenést a kelet-európai egységes, például a magyar mellett a lengyel gyár pótolná. A Mercedes nyeresége tavaly 28 százalékkal, 10,4 milliárd euróra csökkent, miközben a bevétel 4,5 százalékkal – 145,6 milliárd euróra – esett vissza. Ez a kínai autógyártók megjelenése miatt alakult így, ez ad okot a cégnek a spórolásra és a termelési központok átalakítására. A szakszervezetek egyelőre hevesen tiltakoznak az intézkedések miatt.

