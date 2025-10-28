Magyarországra látogat az igazi Mikulás, lesz nagy öröm decemberben

Zsolnai Endre főszervező bejelentette, hogy idén december 1. és december 21 között lesz nyitva a Mikulásgyár, amely immár 21. alkalommal várja a felajánlásokat december 24-ig.

A Mikulásgyár budapesti Bakáts téren (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az alapító azt is elárulta, hogy

az eseményt idén is Joulupukki nyitja meg.

A MikulásGyár szervezésében hazánkba érkező finn Mikulás a megnyitó után kilenc napig járja az országot, és találkozik több tízezer gyermekkel.

Mint megírtuk, a múlt évben rekordmennyiségű, 99 100 kilogramm adomány érkezett a Mikulásgyárba a jótékonysági akció ideje alatt. Ugyanakkor nem indult zökkenőmentesen tavaly a Mikulásgyár megnyitója. A szervezők nem találtak támogatót a milliós kiadásokra, ezért úgy döntöttek, nem tartják meg. Végül magánszemélyek adakozásával és diákok önkéntes munkájával sikerült egy kisebb Mikulásgyárat felépíteni.