Magyarországra látogat az igazi Mikulás, lesz nagy öröm decemberben

A MikulásGyár megnyitója után Joulupukki kilenc napon át járja majd az országot, hogy több tízezer gyermekkel találkozhasson.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 20:46
Zsolnai Endre főszervező bejelentette, hogy idén december 1. és december 21 között lesz nyitva a Mikulásgyár, amely immár 21. alkalommal várja a felajánlásokat december 24-ig.

Budapest, 2023. december 1. A Mikulásgyár megnyitója napján a központi helyszínen a fővárosban, a IX. kerületi Bakáts téren 2023. december 1-jén. A megnyitóra megérkezett a finn Mikulás, Joulupukki a Mikulásgyárba. MTI/Hegedüs Róbert
A Mikulásgyár budapesti Bakáts téren (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az alapító azt is elárulta, hogy 

az eseményt idén is Joulupukki nyitja meg. 

A MikulásGyár szervezésében hazánkba érkező finn Mikulás a megnyitó után kilenc napig járja az országot, és találkozik több tízezer gyermekkel.

Mint megírtuk, a múlt évben rekordmennyiségű, 99 100 kilogramm adomány érkezett a Mikulásgyárba a jótékonysági akció ideje alatt. Ugyanakkor nem indult zökkenőmentesen tavaly a Mikulásgyár megnyitója. A szervezők nem találtak támogatót a milliós kiadásokra, ezért úgy döntöttek, nem tartják meg. Végül magánszemélyek adakozásával és diákok önkéntes munkájával sikerült egy kisebb Mikulásgyárat felépíteni.

Borítókép: A finn Mikulás, Joulupukki ajándékot oszt a gyerekeknek (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


