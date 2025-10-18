Móring József AttilaMagyar Falu ProgramkisboltNagy István

Mozgóboltra is lehessen pályázni a Magyar falu programban + videó

Ne csupán a multiknak legyen alkalmuk arra, hogy közvetlenül eljussanak a vásárlókhoz, hanem a kisboltosoknak is – mutatott rá Móring József Attila.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 18. 21:03
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
A Magyar falu program egyik legfontosabb pillére a falusi kisboltok támogatása, hogy helyben elérhetők legyenek az alapvető cikkek, és ne kelljen azokért is a városba utazni – jelentette ki a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán. Móring József Attila azt mondta: a falusi kisboltok támogatása sok kis üzletet mentett meg, és számos helyen nyílt új bolt.

Budapest, 2025. március 24. Móring József Attila, a KDNP képviselője kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. március 24-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Móring József Attila, a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A kereszténydemokrata politikus hozzátette: érdemes elgondolkodni azon, hogy lehetne ezt a szolgáltatást továbbfejleszteni. Példaként említette a mozgó árusítás lehetőségének megteremtését, hogy ne csupán a multiknak legyen alkalmuk arra, hogy közvetlenül eljussanak a vásárlókhoz, hanem a kisboltosoknak is.

Ezért Móring József Attila bejelentette, javasolja Nagy István agrárminiszternek, valamint Gyopáros Alpárnak, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak:

vizsgálják meg a lehetőségét annak, hogy a Magyar falu programban pályázhassanak a kisboltosok mozgó árusítás végzésére.

Borítókép: Eladó és vásárló a Magyar falu program támogatásával nyílt kisboltban, a Komárom-Esztergom vármegyei Ácsteszéren az avatás napján, 2022. november 14-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


