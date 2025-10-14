Őrjöngeni fog Magyar Péter: az ő embere is aláírta a Fidesz háborúellenes petícióját + videó

Az újpalotai Tisza-sziget vezetője, Magyar Péter egyik leghűségesebb támogatója is aláírta a Fidesz által indított háborúellenes petíciót – derül ki abból a videóból, amelyet Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője tett közzé közösségi oldalán.

A videóban látszik, hogy Németh Balázs a tiszások standjához viszi oda az aláírásgyűjtő ívet, bemutatkozik, majd felteszi a kérdést, hogy aláírják-e az ívet. A standnál lévő tiszás elveszi az ívet és aláírja. Közben egy ott lévő nő is megkérdezi, hogy aláírhatja-e ő is. A videó végén egy idős asszony is odamegy a tiszás standhoz, aláírja a háborúellenes ívet.

Németh Balázs ezután még egy idősebb férfi kérdésére válaszolva elmondja, hogy

az uniós parlamentben az akar háborút, aki megszavazza, hogy minden pénzt fegyverekre költsenek, az, aki most már nagy hatótávolságú rakétákra akarja költeni mindenki pénzét.

A videót egyébként Németh Balázs a Harcosok órája műsorban is bemutatta, amikor Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával beszélgetett.