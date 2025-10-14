Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

Orbán BalázsbékecsúcsHarcosok órájában

Orbán Balázs: Az a logika, hogy minden nagyhatalommal jó viszonyt ápolunk, működik! + videó

A miniszterelnök politikai igazgatója a Sarm es-Sejkben megrendezett békecsúcsról és a sorkatonaság kérdéseiről beszélget Németh Balázzsal.

Munkatársunktól
2025. 10. 14. 7:27
– Pont az örmények elleni meccsen ültem, amikor érkezett az üzenet, hogy hamarosan meghívót kapunk, amelyen nem sok európai partner lesz ott, de ezzel is szeretnék elismerni a munkánkat, amit Európán belül Magyarország képvisel – mondta Orbán Balázs, miután tegnap Donald Trump Orbán Viktort méltatta a Sarm es-Sejkben megrendezett közel-keleti békecsúcson. A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte, a magyar kormány régóta beszél arról higgadtan, hogy szuverén magyar külpolitika működik. 

Az a logika, hogy minden nagyhatalommal jó viszonyt ápolunk, működik. 

– jelentette ki.

Folyamatos megbeszélések az amerikai elnökkel

Megemlítette, a békecsúcson nem, de egyébként folyamatosak a megbeszélések az ukrán-orosz háború kapcsán az amerikai elnökkel. – Ezt a háborút Bidenék robbantották ki. Ha valaki biztonságot, vagy fegyverrendszereket akar vásárolni, természetesen mindenkivel leülnek tárgyalni az amerikaiak, de ők nem fogják stratégia célként tekinteni ezt a háborút, nem fognak a teljes NATO-támogatással Ukrajna mögé állni. Az Európai Unió az ukrán háború stratégiai ügynöke – vélekedett.

– Nagyon félek, hogy ennek az lesz a vége, hogy Európát nem fogják odaengedni a tárgyalóasztalhoz. De Magyarországnak akkor is vannak érdekei, amelyeket érvényesíteni kell – fűzte hozzá Orbán Balázs

A politikus azzal folytatta, nem szeretne Magyarország olyan dolgokat másokra kényszeríteni, amit nem szeretnének, de azt sem szeretnénk, hogy ránk kényszerítsenek olyat, ami nem érdeke az országnak. 

Orbán Balázs a Harcosok órájában (Fotó: YouTube képernyőfotó)

– Egy háborús készülődést is elindított az Európai Unió, ez nagyon riasztó, hogy három és fél év alatt ide jutottunk. Arccal beleállnak és azt mondják, hogy Európának az a jövője, hogy le kell győzni az oroszokat és ennek mentén a forrásokat oda kell adni Ukrajnának – mutatott rá, kiemelve, hogy döntő hónapok következnek, de Brüsszel sem tétlenkedik, hiszen olyan kormányt akarnak látni minden EU-s országban, akiknek a torkán ezt le lehet tolni, ezért pedig mindent megtesznek.

Tiszás adatszivárgás

A Tisza Párt ukrán adatszivárgási botrányával kapcsolatban kifejtette, bele kell állni ezekbe a helyzetekbe, akkor is, ha konfliktust jelentenek. – El kell mondani, hogy nem akarunk sem orosz, sem ukránbarát politikai erőt, hanem magyarbarát politikát szeretnénk. Higgadtnak és megfontoltnak kell lenni, de valójában olyan a geopolitikai helyzet, hogy az drámai. Van egy Kijev-Brüsszel tengely, amelynek az a célja, hogy kiüssék a magyar kormányt a helyéről, ennek érdekében pedig mindent szabad: bűncselekményeket lehet elkövetni, pénzügyi zsarolást lehet elkövetni, álhírbotrányokat lehet elindítani, erőszakoskodni felelőségvonás nélkül.

Erre valahogy reagálnia kell a Fidesz–KDNP-nek, meg kell védeni a magyar pozíciót, be kell mutatni, hogy hiába próbálják ezt a színfalak mögött csinálni, itt történik és ez a mi jövőnkről szól

– fejtette ki.

A brüsszeli háborús tervekkel kapcsolatban indult háborúellenes aláírásgyűjtésről Németh Balázs felidézte, a minap ő maga ment oda a tiszás standhoz, ahol legnagyobb meglepetésére néhányan jelezték a háborúellenes szándákaikat. – Még a tiszások is békét szeretnének és aláírták ezt a paksamétát – árulta el, majd bemutatta az erről készült felvételt is.

Kész átverés show

Orbán Balázs ezzel kapcsolatban megjegyezte, az eddigi ellenzék az arccal képviselte a brüsszeli elképzeléseket, ám miután rendre vereséget szenvedtek, rájöttek, hogy ez nem egy jó stratégia.  – De ez ugyanaz az ellenzék, csak már azt mondják, hogy ez nem fontos, meg erről miért kell beszélni, majd jönnek azok a Tarr Zoltán féle elszólások, hogy nem szabad mindent elmondani, és az adóemelést úgy tálalják, hogy adócsökkentést terveznek. Egy kész átverés show zajlik. A magyar embereket nem lehet átverni, hiszen évek óta arról beszéltek, hogy adót kellene növelni, most pedig arról beszéltek, hogy mindent oda kell adni Ukrajnának, ezt pedig csak adóemeléssel lehet – hívta fel a figyelmet.

 Most nagyon nehéz helyzet áll fenn, a háborús készülődésben nagyon fontos, hogy ki mit képvisel, hova van bekötve, mik a valódi szándékai, ezt minden magyar állampolgárnak érdemes feltennie

– mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Nem sértegetni kell a választókat, hanem meggyőzni

Orbán Balázs reagált Puzsér Róbert szavaira is, aki a podcastműsorában arról beszélt, ha másképp nem, akkor a Fideszt majd az váltja le, hogy a nyugdíjasok egy része 2029-ben már halott lesz. – Ha meg szeretnénk győzni a választókat, akkor nem sértegetni kell őket, hanem olyan ajánlatot kell nekik adni, ami meggyőzi őket. Nekünk van ajánlatunk azoknak, akik most fognak belépni a nyugdíjas korba, ahogyan a fiataloknak is van ajánlatunk, akik majd most lépnek be a választókorba. Ezzel a mentalitással még sok gondja lesz a baloldalnak – közölte, hozzátéve, hogy a baloldal által emlegetett fiatalok elvándorlásával is azt látni, hogy egyre magasabb a visszaáramlás, megállt az elvándorlás. Ennek oka, hogy a nyugat-európai országokban sokat romlott a közbiztonság, míg a hazánkban tapasztalható gazdasági felzárkózás révén egyre versenyképesebbek a fizetések és az életfeltételek is. – Fontos, hogy a fiatalok utazgassanak, világot lássanak. Ugyanakkor, minél többet utazik a világban és tapasztal az ember, annál inkább azt érzi, hogy mennyire jó hely ez az ország – zárta Orbán Balázs.

Bende Balázs politikai elemző és újságíró (Forrás: YouTube képernyőfotó)

Üzenet a világnak

A műsorban Bende Balázs politikai elemző is véleményezte a tegnapi eseményeket, miután Donald Trump Orbán Viktort méltatta a Sarm es-Sejkben megrendezett közel-keleti békecsúcson. – Akárki akármit mond, ez egy üzenet volt a világnak, az Európai Uniónak és mindenkinek, aki Orbán Viktor ellen van, miután a világ legnagyobb hatalmú vezetője egyértelműen kiállt Orbán Viktor mellett – vélekedett a szakértő, aki szerint bizonyára hisztiznek majd a balliberális megmondóemberek, hogy valaki bele akar szólni a hazai belpolitikába, nem olyan régen Putyin volt az, aki Orbán Viktorról kedvezően beszélt. Megjegyezte, az bezzeg nem gond, ha Brüsszel vagy a néhai Biden-adminisztráció tette, teszi ezt. – Most mind a két pólus felől támogatják a magyar miniszterelnököt, ez nem vitás – húzta alá.

A tomahawk-rakétákkal kapcsolatban arról beszéltek, Ukrajna nem véletlenül kéri az amerikai fegyvert, ugyanakkor Donald Trump is tisztában van vele, hogy ez a fegyver nem az a típus, amivel csak úgy be lehet ugrani valahova. – Amerika azonban nem akar belépni a háborúba, Az egész háborút megváltoztatná, ez egy nagyon kemény dolog, miután mindenféle robbanófejekkel is fel lehet szerelni, nukleáris fegyverekkel is – figyelmeztetett.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: Facebook)


