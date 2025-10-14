Orbán Balázs: Az a logika, hogy minden nagyhatalommal jó viszonyt ápolunk, működik! + videó

– Pont az örmények elleni meccsen ültem, amikor érkezett az üzenet, hogy hamarosan meghívót kapunk, amelyen nem sok európai partner lesz ott, de ezzel is szeretnék elismerni a munkánkat, amit Európán belül Magyarország képvisel – mondta Orbán Balázs, miután tegnap Donald Trump Orbán Viktort méltatta a Sarm es-Sejkben megrendezett közel-keleti békecsúcson. A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte, a magyar kormány régóta beszél arról higgadtan, hogy szuverén magyar külpolitika működik.

Az a logika, hogy minden nagyhatalommal jó viszonyt ápolunk, működik.

– jelentette ki.

Folyamatos megbeszélések az amerikai elnökkel

Megemlítette, a békecsúcson nem, de egyébként folyamatosak a megbeszélések az ukrán-orosz háború kapcsán az amerikai elnökkel. – Ezt a háborút Bidenék robbantották ki. Ha valaki biztonságot, vagy fegyverrendszereket akar vásárolni, természetesen mindenkivel leülnek tárgyalni az amerikaiak, de ők nem fogják stratégia célként tekinteni ezt a háborút, nem fognak a teljes NATO-támogatással Ukrajna mögé állni. Az Európai Unió az ukrán háború stratégiai ügynöke – vélekedett.

– Nagyon félek, hogy ennek az lesz a vége, hogy Európát nem fogják odaengedni a tárgyalóasztalhoz. De Magyarországnak akkor is vannak érdekei, amelyeket érvényesíteni kell – fűzte hozzá Orbán Balázs

A politikus azzal folytatta, nem szeretne Magyarország olyan dolgokat másokra kényszeríteni, amit nem szeretnének, de azt sem szeretnénk, hogy ránk kényszerítsenek olyat, ami nem érdeke az országnak.

Orbán Balázs a Harcosok órájában (Fotó: YouTube képernyőfotó)

– Egy háborús készülődést is elindított az Európai Unió, ez nagyon riasztó, hogy három és fél év alatt ide jutottunk. Arccal beleállnak és azt mondják, hogy Európának az a jövője, hogy le kell győzni az oroszokat és ennek mentén a forrásokat oda kell adni Ukrajnának – mutatott rá, kiemelve, hogy döntő hónapok következnek, de Brüsszel sem tétlenkedik, hiszen olyan kormányt akarnak látni minden EU-s országban, akiknek a torkán ezt le lehet tolni, ezért pedig mindent megtesznek.

Tiszás adatszivárgás

A Tisza Párt ukrán adatszivárgási botrányával kapcsolatban kifejtette, bele kell állni ezekbe a helyzetekbe, akkor is, ha konfliktust jelentenek. – El kell mondani, hogy nem akarunk sem orosz, sem ukránbarát politikai erőt, hanem magyarbarát politikát szeretnénk. Higgadtnak és megfontoltnak kell lenni, de valójában olyan a geopolitikai helyzet, hogy az drámai. Van egy Kijev-Brüsszel tengely, amelynek az a célja, hogy kiüssék a magyar kormányt a helyéről, ennek érdekében pedig mindent szabad: bűncselekményeket lehet elkövetni, pénzügyi zsarolást lehet elkövetni, álhírbotrányokat lehet elindítani, erőszakoskodni felelőségvonás nélkül.

Erre valahogy reagálnia kell a Fidesz–KDNP-nek, meg kell védeni a magyar pozíciót, be kell mutatni, hogy hiába próbálják ezt a színfalak mögött csinálni, itt történik és ez a mi jövőnkről szól

– fejtette ki.