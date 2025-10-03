Rendkívüli

Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

Olyan hideg volt ma reggel Nógrádban, hogy kis híján rekordot döntött

Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos hajnali hidegrekord pénteken.

Forrás: MTI2025. 10. 03. 9:49
A Nógrád vármegyei Zabarban mínusz 4,6 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, ez egyben új őszi szezonrekordot is jelent – írta a HungaroMet Zrt. pénteken a Facebook-oldalán. Az erre a napra vonatkozó korábbi hidegrekord mínusz 4,3 fok volt, amit még 2013-ban regisztráltak a szintén Nógrád vármegyei Szécsényben.

A HungaroMet arról is írt, hogy péntekre virradóra az ország nagy részén 0 és plusz 5 fok között alakultak a minimum-hőmérsékleti értékek, több helyen előfordult talajmenti és légköri fagy is.


