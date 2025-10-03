időjárásidőjárásváltozásidőjárásjelentés

Viharos idő jön, ránk ront a hidegfront + videó

Többnyire napos idő valószínű kevés fátyolfelhővel pénteken. Hétvégén hidegfront érkezik, de jövő hét elején ismét emelkedésnek indul a hőmérséklet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 6:51
Napos, változékony időjárásra kell készülni pénteken – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. A Tiszántúlon helyenként erősen felhős lesz az ég, ott csak kevés napsütés valószínű. A keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat.

Pénteken változékony időjárásra kell számítani Fotó: HungaroMet

Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz.

Északkeleten viharos széllökések is lehetnek.

Estétől mérséklődik a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Késő estére 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.

 

Milyen idő lesz hétvégén?

Szombaton kettősség jellemezheti hazánk időjárását: a Dunántúlon ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon több helyen lehet eső, zápor. Napközben 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezik,

melynek hatására a délelőtti órákig erősen felhős lesz az ég, és többfelé alakul ki eső, záporeső. Délután csökken a felhőzet, kisüt a nap, de elszórt zápor még ekkor is előfordulhat. A szél megerősödik. Marad a 15 fok körüli csúcsérték.

Hétfőn a ködfoltok megszűnése után változóan felhős idő valószínű, csapadék nélkül. Délután 15 és 20 fok közé melegszik az idő.

Kedden kellemes őszi időre készülhetünk erősödő nappali felmelegedéssel. Nem lesz eső.

Napközben 20-22 fok is lehet

– írja a Köpönyeg.

 


Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels) 

