A veszprémi völgyhídról vetette magát a mélybe egy férfi

Ketten is megpróbálták visszatartani, mégis leugrott a viaduktról egy középkorú férfi. Az öngyilkos szerda hajnalban szánta rá magát visszafordíthatatlan tettére – írta meg az Origo. A férfi testvére az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoportban fejezte ki köszönetét annak a két személynek, akik megpróbálták visszahúzni az öccsét a Szent István völgyhídról.

Lenyűgöző építmény, ám sajnos sokan lesznek öngyilkosok a Szent István völgyhídon Fotó: Shutterstock

Egy középkorú férfi lett öngyilkos

Az Országos Mentőszolgálat arról számolt be, hogy a helyszínen egy 50 év körüli férfi – az újraélesztési kísérlete ellenére – életét vesztette.

A rendőrség általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja az esetet.

Kész tervek vannak a viadukt biztonságosabbá tételéhez

A szeptemberi közgyűlésen Porga Gyula, Veszprém polgármestere arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a tervek elkészültek a viadukt biztonságosabbá tételéhez, ám mivel a völgyhíd műemlék, ezekről a hatóságokkal kell egyeztetni. Ha meglesz a jogerős építési engedély, a jövő évi költségvetésben biztosítani fogják az építéshez szükséges forrást, ezzel talán visszaszorítva az öngyilkossági kísérletek számát.