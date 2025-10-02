A veszprémi völgyhídról vetette magát a mélybe egy férfi

Ketten is megpróbálták visszatartani, mégis leugrott a viaduktról egy középkorú férfi. Az öngyilkos szerda hajnalban szánta rá magát visszafordíthatatlan tettére – írta meg az Origo. A férfi testvére az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoportban fejezte ki köszönetét annak a két személynek, akik megpróbálták visszahúzni az öccsét a Szent István völgyhídról.
Egy középkorú férfi lett öngyilkos
Az Országos Mentőszolgálat arról számolt be, hogy a helyszínen egy 50 év körüli férfi – az újraélesztési kísérlete ellenére – életét vesztette.
A rendőrség általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja az esetet.
Kész tervek vannak a viadukt biztonságosabbá tételéhez
A szeptemberi közgyűlésen Porga Gyula, Veszprém polgármestere arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a tervek elkészültek a viadukt biztonságosabbá tételéhez, ám mivel a völgyhíd műemlék, ezekről a hatóságokkal kell egyeztetni. Ha meglesz a jogerős építési engedély, a jövő évi költségvetésben biztosítani fogják az építéshez szükséges forrást, ezzel talán visszaszorítva az öngyilkossági kísérletek számát.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!