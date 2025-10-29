Orbán Viktor bejelentkezett a kormányülésről: „Meló van bőven!”

„Brüsszel után, Amerika előtt. Meló van bőven!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök még a Harcosok Klubjában adott hírt arról, hogy ma kormányülésen vesz részt, amelyen tájékoztatja a kormány tagjait a békemisszió újabb állomásáról és szóba került a Tisza-adó is.

A kormányülést hagyományos módon holnap Kormányinfó követ majd, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő vezetésével. Ezúttal azonban szokatlan időpontra hirdették meg, méghozzá reggel 8 órára. A Kormányinfót a Magyar Nemzet szövegesen is tudósítja majd.