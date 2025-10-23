miniszterelnökBékemenetOrbán Viktor

„A brüsszeli mesterterv slim fit szekértolói” – Orbán Viktor tette helyre Magyar Péteréket

Orbán Viktor az október 23-i megemlékezésen arra figyelmeztetett: a következő öt hónapban minden magyarért meg kell küzdeni, mert sokan úgy gondolják, a kormányváltást támogatják, ám valójában a Brüsszel által diktált háborút, migrációs paktumot, adóemelést, nyugdíjadót és a rezsicsökkentés eltörlését segítenék elő. A kormányfő Magyar Péteréknek is odaszúrt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 15:38
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A következő öt hónapban beszélni kell a megtévesztett magyarokkal, mert bár azt hiszik, a kormányváltást támogatják, valójában a háborút, a migrációs paktumot, az adóemelést, a nyugdíjadót, a rezsicsökkentés eltörlését és a családtámogatás megcsonkítását támogatják – mondta a kormányfő az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján tartott ünnepi megemlékezésen csütörtökön Budapesten.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy öt hónap múlva az országnak döntenie kell a sorsáról, és mivel egyetlen lélekről sem mondhatnak le, mert minden magyar felelős minden magyarért, beszélni kell a megtévesztett magyarokkal is. Kifejtette: van sok magyar, aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor Brüsszelt és a Brüsszelből ideküldött bábkormányjelölteket támogatja. 

El kell mondanunk nekik, Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem. Az Európai Néppárt nem a barátunk, hanem a rosszakarónk. Brüsszel és magyar megbízottjai nem fejlődést, hanem háborút hoznak Magyarországra

– fogalmazott.

 

Magyarország brüsszeli uszítók útjában Orbán Viktor szerint

A kormányfő kijelentette: Magyarország a brüsszeli háborús uszítók útjában áll.

’56-ban tankokkal jöttek, ma pénzügyi szankciókkal. Ahogy akkor megtalálták a maguk pufajkásait, ma is megvannak a brüsszeli mesterterv slim fit szekértolói

 – fogalmazott. Ugyanakkor jó hírnek nevezte, hogy van választásunk. Olaszországot, Szlovákiát, Csehországot és Lengyelországot említve úgy értékelt: a béke hívei gyülekeznek, velünk van az Egyesült Államok elnöke, az európai liberális elit lába alatt viszont mozog a Föld. És mi is itt vagyunk – folytatta, hangsúlyozva, hogy ’56-ban Budapest volt az európai szabadság fővárosa, 2025-ben pedig Budapest az európai béke fővárosa.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.