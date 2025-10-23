„A brüsszeli mesterterv slim fit szekértolói” – Orbán Viktor tette helyre Magyar Péteréket

A következő öt hónapban beszélni kell a megtévesztett magyarokkal, mert bár azt hiszik, a kormányváltást támogatják, valójában a háborút, a migrációs paktumot, az adóemelést, a nyugdíjadót, a rezsicsökkentés eltörlését és a családtámogatás megcsonkítását támogatják – mondta a kormányfő az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján tartott ünnepi megemlékezésen csütörtökön Budapesten.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy öt hónap múlva az országnak döntenie kell a sorsáról, és mivel egyetlen lélekről sem mondhatnak le, mert minden magyar felelős minden magyarért, beszélni kell a megtévesztett magyarokkal is. Kifejtette: van sok magyar, aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor Brüsszelt és a Brüsszelből ideküldött bábkormányjelölteket támogatja.

El kell mondanunk nekik, Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem. Az Európai Néppárt nem a barátunk, hanem a rosszakarónk. Brüsszel és magyar megbízottjai nem fejlődést, hanem háborút hoznak Magyarországra

– fogalmazott.

Magyarország brüsszeli uszítók útjában Orbán Viktor szerint

A kormányfő kijelentette: Magyarország a brüsszeli háborús uszítók útjában áll.

’56-ban tankokkal jöttek, ma pénzügyi szankciókkal. Ahogy akkor megtalálták a maguk pufajkásait, ma is megvannak a brüsszeli mesterterv slim fit szekértolói

– fogalmazott. Ugyanakkor jó hírnek nevezte, hogy van választásunk. Olaszországot, Szlovákiát, Csehországot és Lengyelországot említve úgy értékelt: a béke hívei gyülekeznek, velünk van az Egyesült Államok elnöke, az európai liberális elit lába alatt viszont mozog a Föld. És mi is itt vagyunk – folytatta, hangsúlyozva, hogy ’56-ban Budapest volt az európai szabadság fővárosa, 2025-ben pedig Budapest az európai béke fővárosa.