nemzeti konzultációOrbán ViktorSzijjártó Péter

Orbán Viktor majdnem elfelejtette kitölteni a nemzeti konzultációt + videó

Humoros hangvételű videót tett közzé a miniszterelnök. Úgy tűnik, néha Orbán Viktor is feledékeny tud lenni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 16:24
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
„Pánik a Karmelitában! Az eltűnt konzultáció nyomában” – ezzel a címmel tett ki egy videót közösségi oldalára Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondása szerint nem szokott semmit sem elfelejteni, ugyanakkor a nemzeti konzultációt mégis sikerült. A humoros hangvételű videóban egyik kollégája emlékezteti a kormányfőt a kérdőív kitöltésére, aki végül annak végeztével poénosan Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterre bízza a papír visszaküldését.

Postás kézbesíti a nemzeti konzultációkat egy budapesti házban (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)
Postás kézbesíti a nemzeti konzultációkat egy budapesti házban (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az újabb nemzeti konzultáció ötletének kezdőlöketét ezúttal a Tisza Párt adta, ugyanis kiderült: egy esetleges hatalomra kerülésük esetén olyan adórendszert vezetnének be, amely Brüsszel érdekeinek ugyan megfelelne, azonban az minden magyarnak súlyos veszteséget jelentene. Ezek a tervek többek között

  • adóemeléseket,
  • a családi adókedvezmények szűkítését,
  • a rezsicsökkentés eltörlését és a vállalkozások társasági adójának drasztikus emelését irányozzák elő.

A kormánynak azért fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket a kérdéssorban, mert nemcsak Magyarországon kell megvédeni az eddig bevezetett családpolitikai és gazdasági intézkedéseket, hanem az Európai Unióban is. Amennyiben jelentős felhatalmazást kap a kormány, erőteljesebben tudja megvédeni ezen intézkedéseket.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)


Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Kárpáti András avatarja

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
