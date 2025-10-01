Rendkívüli

Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

Menczer TamásbábkormányOrbán Viktorháborúbrüsszeli

Menczer Tamás: Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Ukrajna kívül marad az unión + videó

Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy Magyarországot nem lehet megkerülni az uniós döntéshozatalban Ukrajna tagságáról, amíg Orbán Viktor vezeti az országot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 11:13
Menczer Tamás volt szerda reggel a Harcosok órája vendége. A Fidesz kommunikációs igazgatója az ukrán háborúról és Magyarország szerepéről is beszélt.

Menczer Tamás a műsorban hangsúlyozta, hogy hazánkat nem lehet megkerülni az uniós döntéshozatalban Ukrajna tagságáról, amíg Orbán Viktor vezeti az országot.

Orbán Viktort kicselezni nem könnyű, amíg ő vezeti az országot, őt megkerülni nem lehet. Amíg a jelenlegi kormány van, Ukrajna kívül marad. Ha jönne a bábkormány, jönne Ukrajna is

– szögezte le a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás szerint a Brüsszelből támogatott ellenzéki politikusok tervei mögött Ukrajna uniós tagságának támogatása áll: – Ugyanis ne felejtsük el, hogy a brüsszeli bábkormány és annak vezető jelöltje, Magyar Péter csinált egy kiváló szavazást. Az 58 százalék azt mondta, hogy támogatja Ukrajna uniós tagságát, tehát ők behoznák Ukrajnát az unióba. Szót fogadnának Webernek, és egyébként, mint mondtam, ez a háborús út, tehát Ukrajna uniós tagságával a háborút is támogatják.

A beszélgetés során Menczer hangsúlyozta a magyar kormány álláspontját: Magyarország a saját érdekeit képviseli az EU-ban, és nem engedi, hogy az uniós döntéshozatal Ukrajna háborús helyzetét a magyar érdekek rovására befolyásolja.

Amíg nemzeti kormány van, magyar érdekeket védő kormánya van Orbán Viktorral, addig van Ukrajna kívül az unión, és minden káros hatás is kívül

 – hangsúlyozta.

 

