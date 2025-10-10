Rapid – Orbán Viktor nézőpontja: Magyarország mágikus száma a 3-as lett + videó

Néző László a magyar–román kapcsolatokat említette elsőként, mint fogalmazott, az utóbbi időszakban ez egyfajta bonyolult kapcsolat volt. Boros Bánk Levente szerint a politikában az állandóság az érték, amit Románia nem mindig mondhatott el magáról. Visszautalt a legutóbbi elnökválasztásra, amely, mint fogalmazott, egészen kalandosra sikerült, megsemmisítették az eredményt, majd új voksolás jött, teljesen más jelöltekkel. Románia és Magyarország kapcsolata nem egyfajta újrakezdés, mert az elmúlt 15 évben a miniszterelnök igyekezett jó kapcsolatokat kialakítani a szomszédos országokkal. Hazánk szempontjából mindig megvolt a pozitív hozzáállás, de a másik oldalon ez személy- és kormányfüggő.

Kollégánk és vendége áttért arra, hogy a magyar kormány az elmúlt 15 évben igyekezett, hogy a magyar emberek jobban éljenek, az ezt elősegítő intézkedéseket is szétszálazták műsorunkban. Boros Bánk Levente szerint a legtöbb európai ország irigykedve nézhet Magyarországra.



