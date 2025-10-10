Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

Rapid – Orbán Viktor nézőpontja: Magyarország mágikus száma a 3-as lett + videó

Rendhagyó módon Kolozsváron adott interjút a Kossuth rádiónak Orbán Viktor, ugyanis a miniszterelnök az RMDSZ kongresszusára utazott, ahová a román miniszterelnök is ellátogat. A szomszédi viszonyról, a gazdasági kérdésekről, a vállalkozásokat és a családokat segítő 3 százalékos hitelről, az adókedvezményekről is beszélt a magyar kormányfő az adásban. Emellett a Tisza adatbázisáról és a „flaszterficsúrokról” is kifejtette véleményét. Orbán Viktor reggeli interjúját podcastműsorunkban Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet helyettes vezetője elemezte.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 11:27
Néző László a magyar–román kapcsolatokat említette elsőként, mint fogalmazott, az utóbbi időszakban ez egyfajta bonyolult kapcsolat volt. Boros Bánk Levente szerint a politikában az állandóság az érték, amit Románia nem mindig mondhatott el magáról. Visszautalt a legutóbbi elnökválasztásra, amely, mint fogalmazott, egészen kalandosra sikerült, megsemmisítették az eredményt, majd új voksolás jött, teljesen más jelöltekkel. Románia és Magyarország kapcsolata nem egyfajta újrakezdés, mert az elmúlt 15 évben a miniszterelnök igyekezett jó kapcsolatokat kialakítani a szomszédos országokkal. Hazánk szempontjából mindig megvolt a pozitív hozzáállás, de a másik oldalon ez személy- és kormányfüggő.

Kollégánk és vendége áttért arra, hogy a magyar kormány az elmúlt 15 évben igyekezett, hogy a magyar emberek jobban éljenek, az ezt elősegítő intézkedéseket is szétszálazták műsorunkban. Boros Bánk Levente szerint a legtöbb európai ország irigykedve nézhet Magyarországra.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

