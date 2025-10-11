Immár a migránskérdésben is a brüsszeli narratívát fújja Ruszin-Szendi Romulusz

A korábbi vélekedésével szembe fordulva, a balliberális narratívába teljesen beleillő posztot közölt ma délelőtt Ruszin-Szendi Romulusz. A Tisza Párt szakpolitikusa bejegyzésében a kormánypártok kommunikációja kapcsán azt állította,

Brüsszel, migránsok, Soros – mindig kell egy új bűnbak, hogy eltereljék a figyelmet a lopásaikról.

Vagyis Ruszin-Szendi Romulusz magáévá tette a brüsszeli, illetve korábbi baloldali politikusok és véleményvezérek kijelentéseit, miszerint a migráció egy álprobléma.

A bukott vezérkari főnök ugyanakkor azzal az aprósággal nem számolt, hogy az internet nem felejt, és így lebuktatta magát. Ruszin-Szendi Romulusznak ugyanis mindössze fél és elég volt ahhoz, hogy a migrációt Oroszországnál is nagyobb veszélyből álproblémává zsugorítsa.

Egy a HVG-n 2025 márciusában közölt alákérdezős interjúban ugyanis a Tisza Párt politikusa még azt mondta,

a délről érkező migrációt nagyobb fenyegetésnek tartja, mint Oroszországot, ezért szerinte a déli határzárat meg kellene erősíteni.

Jól látható tehát, hogy a Tisza Párt politikusa a migráció ellenes narratíváját Magyar Péter pártjának nyomására bevándoláspártira cserélte.