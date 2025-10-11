  • Magyar Nemzet
  Immár a migránskérdésben is a brüsszeli narratívát fújja Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi RomuluszmigrációMagyar Péter

Immár a migránskérdésben is a brüsszeli narratívát fújja Ruszin-Szendi Romulusz

Mindössze fél év alatt teljesen megtanulta a brüsszeli narratívát a bukott vezérkari főnök. A Tisza politikusa márciusban még veszélynek nevezte a migrációt, ma azonban már álproblémának tartja.

Munkatársunktól
2025. 10. 11. 12:33
Fotó: Hatlaczki Balázs
A korábbi vélekedésével szembe fordulva, a balliberális narratívába teljesen beleillő posztot közölt ma délelőtt Ruszin-Szendi Romulusz. A Tisza Párt szakpolitikusa bejegyzésében a kormánypártok kommunikációja kapcsán azt állította, 

Brüsszel, migránsok, Soros – mindig kell egy új bűnbak, hogy eltereljék a figyelmet a lopásaikról. 

Vagyis Ruszin-Szendi Romulusz magáévá tette a brüsszeli, illetve korábbi baloldali politikusok és véleményvezérek kijelentéseit, miszerint a migráció egy álprobléma. 

A bukott vezérkari főnök ugyanakkor azzal az aprósággal nem számolt, hogy az internet nem felejt, és így lebuktatta magát. Ruszin-Szendi Romulusznak ugyanis mindössze fél és elég volt ahhoz, hogy a migrációt Oroszországnál is nagyobb veszélyből álproblémává zsugorítsa. 

Egy a HVG-n 2025 márciusában közölt alákérdezős interjúban ugyanis a Tisza Párt politikusa még azt mondta, 

a délről érkező migrációt nagyobb fenyegetésnek tartja, mint Oroszországot, ezért szerinte a déli határzárat meg kellene erősíteni.

Jól látható tehát, hogy a Tisza Párt politikusa a migráció ellenes narratíváját Magyar Péter pártjának nyomására bevándoláspártira cserélte. 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)

