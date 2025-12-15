adventiadventi koszorúistenhagyomány

Adventi koszorú: hagyomány és színszimbolika

Az adventi koszorú jelentése: várjuk Jézus Krisztus eljövetelét, az advent dominit. Az adventi koszorún gyújtott gyertyáinkkal ezt a várakozást fejezzük ki.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 12. 15. 14:11
Adventi koszorú verseny győztese 2019-ben.
Adventi koszorú verseny győztese 2019-ben. Forrás: edenkert.hu
Az adventi koszorún a három lila gyertya a bűnbánat, elcsendesedés és a lelki várakozás színe. A sárga, a harmadik pedig az örömé, ez a gyertya jelenti a várakozás félidejét.

Az adventi koszorún található gyertyák jelentései

A rózsaszín gyertya azt szimbolizálja, hogy közel a karácsony. Az adventi koszorúhoz lehet azonban négy lila vagy négy piros gyertyát is választani. A piros a népi hagyomány szerint a szeretet és a vértanúság színe. 

Az adventi gyertyák közül az első a hitet (Ádám és Éva volt az, akinek Isten először ígérte a megváltást), a második a reményt (Isten a zsidó népnek ígérte meg, hogy a messiás az ő népükből érkezik), a harmadik a szeretet (Keresztelő Szent János hirdette Jézus születését), a negyedik pedig az örömöt (Szűz Mária szülte a Megváltót) jelenti.

Amikor meggyújtjuk a gyertyákat, elsőnek, másodiknak és negyediknek lilát, harmadiknak pedig rózsaszínt válasszunk.

Adventi koszorú.Forrás: Wikimedia Commons.

Magyarországon német hatásra terjedt el az adventi koszorú hagyománya. Az első adventi koszorút Johann Hinrich Wichern készítette el 1839-ben Hamburgban. Az evangélikus diakónus egy kocsikerékre helyezett el 24 gyertyát, amelyek segítségével a karácsonyig hátralévő napokat számolták. Magyarországon 1856-ból származik az első feljegyzés arról, hogy négygyertyás adventi koszorút állítottak. Pomerániában az 1870-es években egy evangélikus lelkipásztor az advent első vasárnapján karácsonyfát állított a templomban, amelyen minden további adventi vasárnapon egyre több gyertyát gyújtott meg. Később a fát örökzöld ágakból font koszorúval váltotta fel. Egy másik korai forrás szerint már az 1860-as években is megtalálható volt a gyertyás fenyőkoszorú a legnagyobb berlini árvaházban – írta meg Lukács László néprajzkutató 2007-ben.

Hogyan terjedt el az adventi koszorú?

Bécsben az 1920-as évek elején találkoztak először az adventi koszorúval. Egy bécsi egyetemi tanár Freiburgban ismerte meg ezt a szokást, majd hazatérve egy virágüzletben készíttetett magának egy gyertyás koszorút. 

A virágbolt tulajdonosának is annyira megtetszett az ötlet, hogy készített még egyet és kitette a kirakatba. Már abban az adventi időszakban harminc koszorút adtak el. 

Grazban 1925-ben ifjúsági csoportok, Linzben pedig az első világháború után Németországból érkezett családok terjesztették el ezt a hagyományt. 

A koszorút régen úgy is felállíthatták, hogy a mennyezetről függesztették alá. Mindig élő zöld dekoráció volt, mert az jelentette a reményt. A gyertyák száma több lehetett mint négy, összesen 24 is előfordulhatott egy koszorún.

Adventi koszorú Forrás: Wikimedia Commons

Az adventi koszorún a gyertya gyújtását összekapcsolhatjuk közös adventi énekkel és a miatyánk elmondásával. A koszorú kör formája az ősi, a téli napfordulóhoz kapcsolódó ünnepekig vezethető vissza. A kör szimbolikája a teljességet és a végtelenséget fejezi ki, míg a fenyőág a remény és az örök élet jelképe. Szent Gergely pápa a VII. században határozta meg, hogy az adventi időszak négy vasárnapból álljon. 

Az adventi készülődés, a koszorúkészítés és a gyertyák meggyújtása nemcsak szép hagyomány, hanem a lelki elcsendesedés ideje is. Ilyenkor lehetőségünk van arra, hogy átgondoljuk tetteinket, megtisztuljunk és megszabaduljunk bűneinktől. Karácsonykor a fény győzelmét ünnepeljük a sötétség felett, ami reményt és megújulást jelent. 

 

Canterbury Anselm egyházatya vágyakozása az Úr eljövetelére:

Keresselek Téged vágyakozással, Vágyakozom hozzád a kereséssel! Találjalak meg a szeretéssel, Szeresselek a találással. 

 

Hogyan készítsünk otthon adventi koszorút?

Hozzávalók: 1 db szögletes szalmakoszorú; 4 db gyertyatartó, réz, 50mm 0; 4 db gyertya, piros, 40 x 60mm; 2,24 m cca. 15 mm-es széles csillagokkal díszített piros szalag; 4 db dekorfigura (angyal, hold stb.); fenyőágak; ragasztó; kis méretű hajtű. 
A munka menete: A gyertyatartókat a koszorú négy sarkához erősítjük(pl. ragasztjuk). A szalagot négy egyenlő (56 cm) darabra vágjuk, majd a korábbi leírások szerint szalagcsokrokat kötünk. A szalagvégeket ollóval ferdén vágjuk el. A csokrokat hajtűvel a koszorúhoz erősítjük. A gyertyákat a munka legvégén helyezzük a helyükre. 

A koszorút díszíthetjük almával, mandarinnal, tobozzal, mákgubóval, szárított virágokkal is. 

Forrás: Ez a Divat, 1988.

Az adventi koszorú:

1. színszimbolikája kiemelt jelentőségű,

2. ami az Úr eljövetele iránti várakozást fejezi ki,

3. készítették a koszorút 24 gyertyával is.

 


 

