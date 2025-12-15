Adventi koszorú: hagyomány és színszimbolika

Az adventi koszorún a három lila gyertya a bűnbánat, elcsendesedés és a lelki várakozás színe. A sárga, a harmadik pedig az örömé, ez a gyertya jelenti a várakozás félidejét.

Adventikoszorú-verseny győztese 2019-ben Forrás: Édenkert.hu

Az adventi koszorún található gyertyák jelentései

A rózsaszín gyertya azt szimbolizálja, hogy közel a karácsony. Az adventi koszorúhoz lehet azonban négy lila vagy négy piros gyertyát is választani. A piros a népi hagyomány szerint a szeretet és a vértanúság színe.

Az adventi gyertyák közül az első a hitet (Ádám és Éva volt az, akinek Isten először ígérte a megváltást), a második a reményt (Isten a zsidó népnek ígérte meg, hogy a messiás az ő népükből érkezik), a harmadik a szeretet (Keresztelő Szent János hirdette Jézus születését), a negyedik pedig az örömöt (Szűz Mária szülte a Megváltót) jelenti.

Amikor meggyújtjuk a gyertyákat, elsőnek, másodiknak és negyediknek lilát, harmadiknak pedig rózsaszínt válasszunk.

Adventi koszorú.Forrás: Wikimedia Commons.

Magyarországon német hatásra terjedt el az adventi koszorú hagyománya. Az első adventi koszorút Johann Hinrich Wichern készítette el 1839-ben Hamburgban. Az evangélikus diakónus egy kocsikerékre helyezett el 24 gyertyát, amelyek segítségével a karácsonyig hátralévő napokat számolták. Magyarországon 1856-ból származik az első feljegyzés arról, hogy négygyertyás adventi koszorút állítottak. Pomerániában az 1870-es években egy evangélikus lelkipásztor az advent első vasárnapján karácsonyfát állított a templomban, amelyen minden további adventi vasárnapon egyre több gyertyát gyújtott meg. Később a fát örökzöld ágakból font koszorúval váltotta fel. Egy másik korai forrás szerint már az 1860-as években is megtalálható volt a gyertyás fenyőkoszorú a legnagyobb berlini árvaházban – írta meg Lukács László néprajzkutató 2007-ben.

Hogyan terjedt el az adventi koszorú?

Bécsben az 1920-as évek elején találkoztak először az adventi koszorúval. Egy bécsi egyetemi tanár Freiburgban ismerte meg ezt a szokást, majd hazatérve egy virágüzletben készíttetett magának egy gyertyás koszorút.

A virágbolt tulajdonosának is annyira megtetszett az ötlet, hogy készített még egyet és kitette a kirakatba. Már abban az adventi időszakban harminc koszorút adtak el.

Grazban 1925-ben ifjúsági csoportok, Linzben pedig az első világháború után Németországból érkezett családok terjesztették el ezt a hagyományt.