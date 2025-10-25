Versenyre keltek a sírásók

A szekszárdi országos sírásó verseny megmutatta, hogy a sírásó hivatása jóval több, mint fizikai munka: egyszerre szolgálat és méltóságőrzés – írja a Duol.
Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szakszolgáltatók Egyesületének elnöke szerint
a sírásó nemcsak földet mozgat, hanem a gyászolók fájdalmát is igyekszik enyhíteni – minden mozdulatának jelentése van.
A szakmában nincs hivatalos képzés, a tudás és a lelki hozzáállás mesterről tanítványra száll. A hivatásban azonban egyre nehezebben találni utánpótlást,
kevesen bírják a munkával járó lelki terheket, pedig a jó sírásó pótolhatatlan.
Ahogy a szakma egyik képviselője fogalmazott:
Olyan ez, mint egy tánc – minden mozdulatnak helye, ritmusa, értelme van.
Ez a hivatás csak teljes szívvel végezhető – mintha minden temetés a saját hozzátartozónké lenne – mondta.
További érdekességeket ide kattintva olvashat a Duol cikkében.