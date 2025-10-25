Országos Sírásó Versenyszolgálattisztelet

Versenyre keltek a sírásók

A sírásó munkája nem csupán fizikai feladat, hanem mélyen emberi hivatás: minden mozdulat a gyász méltóságát szolgálja. A szekszárdi országos verseny rámutatott, hogy a sírásók nemcsak földet mozgatnak, ők azok, akik az utolsó búcsú csendjében is tiszteletet és emberséget őriznek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 21:24
sírásó DUOL.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szekszárdi országos sírásó verseny megmutatta, hogy a sírásó hivatása jóval több, mint fizikai munka: egyszerre szolgálat és méltóságőrzés – írja a Duol.

Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szakszolgáltatók Egyesületének elnöke szerint

a sírásó nemcsak földet mozgat, hanem a gyászolók fájdalmát is igyekszik enyhíteni – minden mozdulatának jelentése van.

A szakmában nincs hivatalos képzés, a tudás és a lelki hozzáállás mesterről tanítványra száll. A hivatásban azonban egyre nehezebben találni utánpótlást,

kevesen bírják a munkával járó lelki terheket, pedig a jó sírásó pótolhatatlan.

Ahogy a szakma egyik képviselője fogalmazott:

Olyan ez, mint egy tánc – minden mozdulatnak helye, ritmusa, értelme van.

Ez a hivatás csak teljes szívvel végezhető – mintha minden temetés a saját hozzátartozónké lenne – mondta.

További érdekességeket ide kattintva olvashat a Duol cikkében.

Borítókép: A sírásó szakma minden évben versenyen méri össze szaktudását (Fotó: Duol.hu) 

V

További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Ami elég hosszú ideje tart...

Bayer Zsolt avatarja

Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu