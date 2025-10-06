Rendkívüli

Három tudós kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat

Gyermekpornográfia miatt ült, majd miután szabadult, letöltött tízezernyi illegális felvételt

A Győri Fellebbviteli Főügyészség a gyermekpornográf felvételeket megszerző, visszaeső férfi 14 éves börtönbüntetésének helybenhagyását indítványozta. A férfi korábban már szexuális erőszak és gyermekpornográfia miatt ült börtönben, majd szabadulása után több tízezer illegális felvételt töltött le, tárolt és küldött ismeretleneknek.

2025. 10. 06.
A Győri Fellebbviteli Főügyészség egy gyermekekről súlyosan szeméremsértő felvételeket megszerző férfi büntetésének helybenhagyását indítványozta. A főügyészség azt közölte hétfőn, hogy a férfit 2015-ben szexuális erőszak bűntette és gyermekpornográfia bűntette miatt fegyházbüntetésre ítélték, amiből 2023 januárjában szabadult.

20250903 Győr Győri Törvényszéki sajtótájékoztató és épületbejárás A Győri Törvényszéké lett a győri börtön. Fotó Molcsányi Máté MM Kisalföld
Győri börtön. Fotó: MW/Molcsányi Máté 

2023 májusától 2024 júniusáig különböző informatikai eszközökre 16 353, gyerekről és fiatalkorúról készült pornográf felvételt töltött le, majd tárolta azokat. A felvételek nagy részén tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek szerepelt, 102 felvételen pedig a sértettekkel szemben erőszakot is alkalmaztak. 

A férfi a fenti időszakban 729 ilyen felvételt el is küldött ismeretleneknek.

A Veszprémi Törvényszék a vádlottat kétrendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt – mint különös visszaesőt – 14 év börtönbüntetésre ítélte, valamint végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. Az ítélet ellen a vádlott enyhítésért fellebbezett. Mivel azonban a vádlottat korábbi szabadságvesztés büntetése sem tartotta vissza ugyanolyan, súlyos bűncselekmények elkövetésétől, a Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiszabott büntetés mindenképpen szükséges – írták.

Borítókép: Illusztráció a rendőrségi elfogáshoz (Forrás: MW/Vémi Zoltán)

