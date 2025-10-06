Gyermekpornográfia miatt ült, majd miután szabadult, letöltött tízezernyi illegális felvételt

A Győri Fellebbviteli Főügyészség egy gyermekekről súlyosan szeméremsértő felvételeket megszerző férfi büntetésének helybenhagyását indítványozta. A főügyészség azt közölte hétfőn, hogy a férfit 2015-ben szexuális erőszak bűntette és gyermekpornográfia bűntette miatt fegyházbüntetésre ítélték, amiből 2023 januárjában szabadult.

Győri börtön. Fotó: MW/Molcsányi Máté

2023 májusától 2024 júniusáig különböző informatikai eszközökre 16 353, gyerekről és fiatalkorúról készült pornográf felvételt töltött le, majd tárolta azokat. A felvételek nagy részén tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek szerepelt, 102 felvételen pedig a sértettekkel szemben erőszakot is alkalmaztak.

A férfi a fenti időszakban 729 ilyen felvételt el is küldött ismeretleneknek.

A Veszprémi Törvényszék a vádlottat kétrendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt – mint különös visszaesőt – 14 év börtönbüntetésre ítélte, valamint végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. Az ítélet ellen a vádlott enyhítésért fellebbezett. Mivel azonban a vádlottat korábbi szabadságvesztés büntetése sem tartotta vissza ugyanolyan, súlyos bűncselekmények elkövetésétől, a Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiszabott büntetés mindenképpen szükséges – írták.