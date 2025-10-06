Gyermekpornográfia miatt ült, majd miután szabadult, letöltött tízezernyi illegális felvételt

A Győri Fellebbviteli Főügyészség egy gyermekekről súlyosan szeméremsértő felvételeket megszerző férfi büntetésének helybenhagyását indítványozta. A főügyészség azt közölte hétfőn, hogy a férfit 2015-ben szexuális erőszak bűntette és gyermekpornográfia bűntette miatt fegyházbüntetésre ítélték, amiből 2023 januárjában szabadult.
2023 májusától 2024 júniusáig különböző informatikai eszközökre 16 353, gyerekről és fiatalkorúról készült pornográf felvételt töltött le, majd tárolta azokat. A felvételek nagy részén tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek szerepelt, 102 felvételen pedig a sértettekkel szemben erőszakot is alkalmaztak.
A férfi a fenti időszakban 729 ilyen felvételt el is küldött ismeretleneknek.
A Veszprémi Törvényszék a vádlottat kétrendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt – mint különös visszaesőt – 14 év börtönbüntetésre ítélte, valamint végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. Az ítélet ellen a vádlott enyhítésért fellebbezett. Mivel azonban a vádlottat korábbi szabadságvesztés büntetése sem tartotta vissza ugyanolyan, súlyos bűncselekmények elkövetésétől, a Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiszabott büntetés mindenképpen szükséges – írták.