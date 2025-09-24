A baranyai férfi több felhasználónév alatt regisztrált közösségi médiás felületeken, majd ott megismerkedett olyan személyekkel, akik hasonló szexuális érdeklődést tanúsítottak fiatal gyermekeket ábrázoló pornográf fényképek és videófelvételek iránt.
Borzalom: nem csak gyűjtötte, másokkal is megosztotta a gyermekekről készült meztelen fotókat
A Baranya Vármegyei Főügyészség gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki interneten 12 év alatti gyermekekről osztott meg képeket, videókat, amelyek szexuális módon ábrázolták őket.
A vádlott ezt követően 2022 júliusától 2023 szeptemberéig több olyan fényképet, videót osztott meg, amelyek 12. életévét be nem töltött gyermekeket ábrázoltak szexuális tevékenység közben.
A vádlottnál a nyomozás során házkutatásra is sor került, a mobiltelefonját lefoglalták, amelyen több száz fiatalkorú gyermeket ábrázoló kép, videó volt, amelyek a fiatalokat pornográf módon ábrázolták.
A vádlott cselekménye többek között a 12. életévét be nem töltött személy sérelmére, sanyargatást tartalmazó felvételre forgalomba hozatallal elkövetett gyermekpornográfia bűntettének a megállapítására alkalmas.
A Baranya Vármegyei Főügyészség a vádlott ellen végrehajtandó szabadságvesztésre, valamint minden olyan foglalkozástól történő végleges eltiltásra tett indítványt, amely alatt a 18. életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.
