Borzalom: nem csak gyűjtötte, másokkal is megosztotta a gyermekekről készült meztelen fotókat

A vádlott ezt követően 2022 júliusától 2023 szeptemberéig több olyan fényképet, videót osztott meg, amelyek 12. életévét be nem töltött gyermekeket ábrázoltak szexuális tevékenység közben.

A vádlottnál a nyomozás során házkutatásra is sor került, a mobiltelefonját lefoglalták, amelyen több száz fiatalkorú gyermeket ábrázoló kép, videó volt, amelyek a fiatalokat pornográf módon ábrázolták.