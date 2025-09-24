Rendkívüli

Sem kiskorúakról, sem pedofil politikusokról nincs szó a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozásban

Elesett az M1-es autópálya, súlyos baleset történt

Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát Mocsa térségében szerda délután – közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

A rendőrségre 12 óra 47 perckor érkezett bejelentés arról, hogy az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 72-es kilométerszelvényben két jármű összeütközött. A hatóságok a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.

A közlekedők legkésőbb a 67-es kilométerszelvénynél, a tatai kihajtónál tudják elhagyni az autópályát, és a 85-ös kilométerszelvénynél tudnak visszatérni a sztrádára – olvasható a közleményben.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte, hogy teherautónak hajtott egy személyautó. A tatabányai és a komáromi tűzoltók csörlő segítségével vontatták ki az autót a tehergépkocsi alól. A balesethez mentőhelikopter is érkezett.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
