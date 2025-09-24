A rendőrségre 12 óra 47 perckor érkezett bejelentés arról, hogy az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 72-es kilométerszelvényben két jármű összeütközött. A hatóságok a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.
Elesett az M1-es autópálya, súlyos baleset történt
Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát Mocsa térségében szerda délután – közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.
A közlekedők legkésőbb a 67-es kilométerszelvénynél, a tatai kihajtónál tudják elhagyni az autópályát, és a 85-ös kilométerszelvénynél tudnak visszatérni a sztrádára – olvasható a közleményben.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte, hogy teherautónak hajtott egy személyautó. A tatabányai és a komáromi tűzoltók csörlő segítségével vontatták ki az autót a tehergépkocsi alól. A balesethez mentőhelikopter is érkezett.
