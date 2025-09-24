Elesett az M1-es autópálya, súlyos baleset történt

A közlekedők legkésőbb a 67-es kilométerszelvénynél, a tatai kihajtónál tudják elhagyni az autópályát, és a 85-ös kilométerszelvénynél tudnak visszatérni a sztrádára – olvasható a közleményben.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte, hogy teherautónak hajtott egy személyautó. A tatabányai és a komáromi tűzoltók csörlő segítségével vontatták ki az autót a tehergépkocsi alól. A balesethez mentőhelikopter is érkezett.