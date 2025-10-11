Rendkívüli

Szombaton is rendkívül szeles napunk lesz

Előbb egy hideg-, majd egy melegfront vonul át a Kárpát-medencén.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11.
A frontok nyomán változó felhőzetre, szeles időre és helyenként gyenge csapadékra kell számítani. Előbb egy hideg-, majd egy melegfront vonul át a Kárpát-medencén – tájékoztatott a HungaroMet

Szombaton eleinte elsősorban a középső országrészben számíthatunk kevesebb felhőzetre, így több napsütésre, majd napközben átmenetileg ott is erősen megnövekszik a felhőzet 

– foglalta össze a HungaroMet.

Fotó: HungaroMet

Nagyobb eséllyel északkeleten, illetve az Észak-Alföldön alakulhat ki helyenként kisebb eső, zápor.

Az északnyugati, nyugati szél többfelé lesz erős, a Bakony térségében olykor viharos, de az északkeleti harmadban, valamint az Őrségben mérsékelt marad a légmozgás. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21, Szabolcsban 13, 15 fok között valószínű. Késő estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő.


Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)
 

