Menczer Tamás: Aki ma sportol, különösen gyerekként, az behozhatatlan előnybe kerül azokkal szemben, akik nem sportolnak + videó

Az Úszó nemzet programban elkészült 39. tanuszoda építésére a kormány 1,6 milliárd forintot biztosított.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 09. 21:08
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Átadták az új tanuszodát Pilisvörösváron. Az eseményről Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója számolt be a közösségi oldalán. 

Pilisvörösvár, 2025. október 9. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond a pilisvörösvári tanuszoda átadó ünnepségén 2025. október 9-én. Mellette Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Fetter Ádám polgármester (b-j). Az Úszó Nemzet Program keretében átadott 39. tanuszoda 1312 négyzetméter alapterületű, a medencék feszített vízfelülettel rendelkeznek. MTI/Kocsis Zoltán
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond a pilisvörösvári tanuszoda átadóünnepségén 2025. október 9-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

– Az úszás, a vízilabda és a sport általában tanítja és megedzi az embert. És meggyőződésem szerint aki ma sportol, különösen gyerekként, az behozhatatlan előnybe kerül azokkal szemben, akik nem sportolnak” – mondta a politikus. 

Úgy fogalmazott: 

– A sport az élet számos területére felkészíti az embert, hiszen a mai divatos korszellem nem teljesen igaz, meló nélkül nincs soha siker. A munkát mindig bele kell tenni, a hosszakat faltól falig le kell nyomni, munka nélkül nincs siker.

Menczer Tamás arról is beszélt, hogy a sport megtanít a fegyelemre, az önuralomra és az együttműködésre. 

– Megtanulja legyőzni az ellenfelét és megtanulja legyőzni saját magát is. Sőt, ötödik pontként megtanul együttműködni. Ugyan a medencében az úszó egyedül van, de neki is van edzője, vannak csapattársai, a vízilabdáról nem is beszélve, megtanul együttműködni másokkal, megtanulja kisegíteni a társát, és tudja azt is, hogy ha neki van szüksége segítségre a társától, azt meg fogja kapni

– mondta.

Az  új, az Úszó nemzet programban elkészült 39. tanuszodáról szólva kiemelte: 

– Óriási dolog, hogy valóban olyan évek után, amelyek mögöttünk vannak, és olyan helyzetben, amelyben jelenleg is Európa és a világ van, egy ilyen nagyszerű létesítményt adhatunk át. Nettó 1,3 milliárd, ez bruttóban valahol 1,6 körül van, mint azt mindannyian láthatjuk, két tanmedencés és korszerű energiarendszerrel felszerelt uszodáról van szó.

– Sportcsarnokra is szükség van, emellett már tudom azt is, hogy az egészségügyi szakrendelőt is modernizálni, fejleszteni és erősíteni kellene, és vannak kisebb és nagyobb infrastrukturális jogos igények is. Mindezekben számíthatnak rám – közölte a további terveket Menczer Tamás. 

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond a pilisvörösvári tanuszoda átadóünnepségén 2025. október 9-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


