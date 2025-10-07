Rendkívüli

Menczer Tamás válaszolt Magyar Péternek: Nem rólam mondja a volt feleségem, hogy valamilyen képződmény vagyok + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója videóban válaszolt az őt minősítgető Tisza-elnöknek. Menczer Tamás válaszában jelezte, hogy ő, Magyar Péterrel ellentétben, soha nem árulta el a családját.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 21:37
„Kicsi megszólított. Itt válaszolok. Helló, Kicsi! Láttam, hogy rólam posztoltál, és közölted, hogy én vagyok az embertelenség csúcsa. Az embertelenség csúcsa” – jelentette ki a közösségi oldalán Menczer Tamás, miután Magyar Péter a Facebookon személyeskedő üzenetet küldött neki.

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója visszavágott Magyar Péternek (Fotó: KKM)

 

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott: lényeges különbség van közte és a neki üzengető tiszás pártelnök között:

Tudod, miért? Mert soha, soha nem árulnám el őket. Nem rólam mondja a volt feleségem, hogy valamilyen képződmény vagyok, és nem én vagyok az, akivel a saját fia nem áll szóba. Ez mind te vagy, Kicsi.

„Csak azt kapod, amit megérdemelsz. Szép estét kívánok Ilikével, kérlek, add át kézcsókomat!” – jegyezte meg videójában Menczer Tamás.

Borítókép: Árulásával szembesítette Magyar Pétert a fideszes politikus (Fotó: Hatlaczki Balázs )

               
       
       
       

