Újabb drónfotó: teljesen összeomlott Magyar Péter projektje, senki nem kíváncsi rá

„Ez már nekünk kínos: miután már a 444 is csak kiábrándult tiszásokat talál, az adóemelési tervekkel lebukó Magyar Péterre már olyan kevesen kíváncsiak, hogy a stábja nem is meri mutatni a felvételeken a közönséget Nagyhalászon” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki egy drónfotót is mellékelt, amin látszik: nagyon kevesen mentek el a Tisza elnökének mai rendezvényére.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, nemcsak Nagyhalászról mehetett haza keserű szájízzel a Tisza Párt elnöke. A 444.hu munkatársa elment Zalába, hogy megnézze, mit ért ott Magyar Péter országjárása. A cikk miatt Magyar Péter ismét kommentben tombol, ugyanis a balliberális hírportál azt írta, csak kiábrándult tiszást találtak, nem pedig fideszest. A riportban megjelenő egyik választó ugyanis kezdetben pozitív szereplőként tekintett Magyar Péterre, de a politikus lerombolta ezt azzal, hogy támadni kezdte Orbán Viktort, mert úgy véli, ezzel csak a gyűlöletet kelti, emiatt végül mégsem szavaz a Tisza Pártra.