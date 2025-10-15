Magyar PéterTisza Pártországjárás

Újabb drónfotó: teljesen összeomlott Magyar Péter projektje, senki nem kíváncsi rá

De nem csak Nagyhalászról mehetett haza keserű szájízzel a Tisza Párt elnöke.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 18:21
„Ez már nekünk kínos: miután már a 444 is csak kiábrándult tiszásokat talál, az adóemelési tervekkel lebukó Magyar Péterre már olyan kevesen kíváncsiak, hogy a stábja nem is meri mutatni a felvételeken a közönséget Nagyhalászon” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki egy drónfotót is mellékelt, amin látszik: nagyon kevesen mentek el a Tisza elnökének mai rendezvényére. 

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, nemcsak Nagyhalászról mehetett haza keserű szájízzel a Tisza Párt elnöke. A 444.hu munkatársa elment Zalába, hogy megnézze, mit ért ott Magyar Péter országjárása. A cikk miatt Magyar Péter ismét kommentben tombol, ugyanis a balliberális hírportál azt írta, csak kiábrándult tiszást találtak, nem pedig fideszest. A riportban megjelenő egyik választó ugyanis kezdetben pozitív szereplőként tekintett Magyar Péterre, de a politikus lerombolta ezt azzal, hogy támadni kezdte Orbán Viktort, mert úgy véli, ezzel csak a gyűlöletet kelti, emiatt végül mégsem szavaz a Tisza Pártra.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 


Belföldi híreink

Külföldi híreink

