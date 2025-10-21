Ukrajnaországgyűlésveszélyhelyzet

Meghosszabbították a veszélyhelyzetet, döntött a parlament

Az ukrajnai háború humanitárius és gazdasági veszélyei továbbra is fennállnak, így az Országgyűlés megszavazta, hogy újabb 180 nappal meghosszabbítsák a veszélyhelyzetet.

Máté Patrik
2025. 10. 21. 10:57
Képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
Az Országgyűlés 126 igen szavazattal döntött az orosz–ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról. Ezzel a parlament ismételten felhatalmazza a kormányt, hogy a veszélyhelyzetet további 180 nappal, 2026. május 13-ig meghosszabbítsa. 

NOWA DEBA, POLAND  SEPTEMBER 18: Polish Army soldiers assigned to the 3rd Podkarpacka Territorial Defense Brigade train on the Javelin Close Combat Missile System at the Nowa Deba training ground as part of Iron Defender-25, in Subcarpathian Voivodeship, Poland, on September 18, 2025. The training comes as the United States approves a $780 million sale of Javelin missile systems and related equipment to Poland, a key NATO front-line state bolstering its defenses amid growing concerns over potential Russian incursions. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto via AFP)
Az ukrajnai háború továbbra is komoly veszélyeket jelent hazánkra nézve (Fotó: AFP)

A javaslat célja az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus, illetve a humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek az elhárítása. Mivel az ukrajnai háború menekültügyi, gazdasági és energetikai következményei az elmúlt időszakban továbbra sem változtak, 

ezért az indoklás szerint a veszélyhelyzet meghosszabbítása indokolt. 

Ukrajnában a fegyveres konfliktus és az annak következtében kialakult humanitárius katasztrófa elhúzódik, a háború kiterjedésének veszélye továbbra is nagy, a háború és a szankciók gazdasági hatásai hazánkat is rendkívüli helyzet elé állítják.

A veszélyhelyzet fenntartása a kormány számára megteremti a hatékony és gyors döntéshozatal jogi kereteit a háború elől menekülők megsegítéséhez, valamint Magyarország fizikai, gazdasági és energiaellátási biztonságának védelméhez.

 

Borítókép: Képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

