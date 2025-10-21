Meghosszabbították a veszélyhelyzetet, döntött a parlament

Az Országgyűlés 126 igen szavazattal döntött az orosz–ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról. Ezzel a parlament ismételten felhatalmazza a kormányt, hogy a veszélyhelyzetet további 180 nappal, 2026. május 13-ig meghosszabbítsa.

Az ukrajnai háború továbbra is komoly veszélyeket jelent hazánkra nézve (Fotó: AFP)

A javaslat célja az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus, illetve a humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek az elhárítása. Mivel az ukrajnai háború menekültügyi, gazdasági és energetikai következményei az elmúlt időszakban továbbra sem változtak,

ezért az indoklás szerint a veszélyhelyzet meghosszabbítása indokolt.

Ukrajnában a fegyveres konfliktus és az annak következtében kialakult humanitárius katasztrófa elhúzódik, a háború kiterjedésének veszélye továbbra is nagy, a háború és a szankciók gazdasági hatásai hazánkat is rendkívüli helyzet elé állítják.

A veszélyhelyzet fenntartása a kormány számára megteremti a hatékony és gyors döntéshozatal jogi kereteit a háború elől menekülők megsegítéséhez, valamint Magyarország fizikai, gazdasági és energiaellátási biztonságának védelméhez.

Borítókép: Képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)