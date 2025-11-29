A Tisza megszorítócsomagjához képest Bokros Teréz anya volt + videó

Politikai ismereteink alapján, ha baloldali kormány jön, a csillagot letagadják az égről, felemelkedést ígérnek a magyar lakosságnak, majd olyan megszorítócsomagot vezetnek be, amitől becsődöl az ország, az emberek megélhetése pedig mélyre csúszik. A Tisza Párt adócsomagjától sem várhatunk mást, ugyanaz a balos gondolkodás vezérli, mint a korábbi megszorító csomagokat Bokros, Gyurcsány és Bajnai idejében.

Ennek minden apró részletét kifejtette a Rapidban Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, helyettes vezetője.



