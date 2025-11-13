Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Tehéntejjel etette az anyja az öthónapos csecsemőt, most bíróság előtt felelhet

Egy öt hónapos kisbaba életét vesztette alultápláltság miatt, miután édesanyja az orvosi és védőnői figyelmeztetések ellenére tehéntejet adott neki tápszer helyett. A csecsemőhalál ügyében most vádat emeltek a nő ellen gondatlanságból elkövetett emberölés miatt.

2025. 11. 13. 14:59
Alultápláltság következtében halt meg egy öt hónapos csecsemő, mert édesanyja nem a szakemberek által előírt módon gondoskodott róla. A tragikus csecsemőhalál ügyében a hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat a fiatal nő ellen – írta az Origo.

A csecsemőhalál ügyében áll bíróság elé a gondatlan anya
Képünk illusztráció (Fotó: Pixabay)

A történet még nyáron kezdődött: a nő harmadik gyermeke idő előtt, kis súllyal jött a világra. Az orvosok már ekkor jelezték, hogy a koraszülött baba fokozott odafigyelést és rendszeres orvosi ellenőrzést igényel. Az anya azonban csak ritkán jelent meg a kötelező vizsgálatokon, a védőnői tanácsadásokat pedig többnyire elmulasztotta.

Amikor a csecsemő nem mutatott megfelelő súlygyarapodást, a szakemberek tápszeres etetést javasoltak.

Az anya azonban figyelmen kívül hagyta a tanácsokat, és tehéntejet adott a gyermeknek,

holott az ilyen fiatal korban komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.

 

A csecsemőhalál elkerülhető lett volna

A gyermekvédelmi szolgálat és a védőnő mindent megtett, hogy segítsék a családot. Tápszert írattak fel, segítettek a beszerzésben, és többször is megpróbálták rávenni az anyát az együttműködésre. Ennek ellenére a kisbaba állapota tovább romlott, végül a szervezete felmondta a szolgálatot.

A szakértői vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy a halál oka alultápláltság volt. A vádirat szerint az anya nem tanúsította a tőle elvárható gondosságot, nem biztosította gyermeke megfelelő táplálását és orvosi ellátását, ezzel közvetve előidézte a csecsemő halálát.

A fiatal nő most a bíróság előtt felel gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. Az ügyészség szerint

a tragédia elkerülhető lett volna, ha az anya betartja az orvosi előírásokat,

és igénybe veszi a felajánlott segítséget.

Hasonló ügy a közelmúltban is történt, akkor egy pettendi nőt állítottak elő a hatóságok a szigetvári postán történt csecsemőhalál ügyében.

Borítókép: Pixabay.com

 


