Tehéntejjel etette az anyja az öthónapos csecsemőt, most bíróság előtt felelhet

Alultápláltság következtében halt meg egy öt hónapos csecsemő, mert édesanyja nem a szakemberek által előírt módon gondoskodott róla. A tragikus csecsemőhalál ügyében a hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat a fiatal nő ellen – írta az Origo.

Képünk illusztráció (Fotó: Pixabay)

A történet még nyáron kezdődött: a nő harmadik gyermeke idő előtt, kis súllyal jött a világra. Az orvosok már ekkor jelezték, hogy a koraszülött baba fokozott odafigyelést és rendszeres orvosi ellenőrzést igényel. Az anya azonban csak ritkán jelent meg a kötelező vizsgálatokon, a védőnői tanácsadásokat pedig többnyire elmulasztotta.

Amikor a csecsemő nem mutatott megfelelő súlygyarapodást, a szakemberek tápszeres etetést javasoltak.

Az anya azonban figyelmen kívül hagyta a tanácsokat, és tehéntejet adott a gyermeknek,

holott az ilyen fiatal korban komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.

A csecsemőhalál elkerülhető lett volna

A gyermekvédelmi szolgálat és a védőnő mindent megtett, hogy segítsék a családot. Tápszert írattak fel, segítettek a beszerzésben, és többször is megpróbálták rávenni az anyát az együttműködésre. Ennek ellenére a kisbaba állapota tovább romlott, végül a szervezete felmondta a szolgálatot.

A szakértői vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy a halál oka alultápláltság volt. A vádirat szerint az anya nem tanúsította a tőle elvárható gondosságot, nem biztosította gyermeke megfelelő táplálását és orvosi ellátását, ezzel közvetve előidézte a csecsemő halálát.

A fiatal nő most a bíróság előtt felel gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. Az ügyészség szerint

a tragédia elkerülhető lett volna, ha az anya betartja az orvosi előírásokat,

és igénybe veszi a felajánlott segítséget.

Hasonló ügy a közelmúltban is történt, akkor egy pettendi nőt állítottak elő a hatóságok a szigetvári postán történt csecsemőhalál ügyében.

Borítókép: Pixabay.com