Mentővel vittek el egy magyar focistát a pályáról

A Király SE–Celldömölk labdarúgó-mérkőzés előtt ijesztő pillanatokat éltek át a csapatok, miután a hazaiak egyik játékosa, Czöndör Gergő rosszul lett és elájult – írja a Vaol.

Czöndör Gergő a pályán (Fotó: Vaol/Cseh Gábor)

A 22 éves focistát azonnal kórházba szállították, így a csapattársak az esetet követően léptek pályára, végül 3–0-ra megnyerve a találkozót.

A kórházi vizsgálatok során az orvosok nem találtak konkrét okot a rosszullétre, szerencsére komolyabb problémát sem állapítottak meg.

Czöndör Gergőt néhány napos megfigyelés után hazaengedték, és a jó hír, hogy folytathatja sportpályafutását.

A játékos egyelőre pihen, de már a jövő hét elején szeretne visszatérni az edzésekhez. Bár az év hátralévő részében még bizonytalan a visszatérése, reméli, hogy a bajnoki címért folytatott harcban ismét a csapata segítségére lehet a tavasszal.

A klub és a csapattársak mindenben támogatják, és senki sem sietteti a visszatérését, a legfontosabb az egészsége.

