Czöndör GergőKirály SElabdarúgasfocifocistarosszullétvizsgálat

Mentővel vittek el egy magyar focistát a pályáról

A Király SE–Celldömölk labdarúgó-mérkőzés előtt a hazai csapat játékosa, Czöndör Gergő elájult, és mentőt kellett hívni hozzá. Bár a vizsgálatok nem mutattak ki súlyos problémát, az eset beárnyékolta a 3–0-s győzelmet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 14:17
134843489 Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Király SE–Celldömölk labdarúgó-mérkőzés előtt ijesztő pillanatokat éltek át a csapatok, miután a hazaiak egyik játékosa, Czöndör Gergő rosszul lett és elájult – írja a Vaol.

Czöndör Gergő a pályán (Fotó: Vaol/Cseh Gábor)

A 22 éves focistát azonnal kórházba szállították, így a csapattársak az esetet követően léptek pályára, végül 3–0-ra megnyerve a találkozót.

A kórházi vizsgálatok során az orvosok nem találtak konkrét okot a rosszullétre, szerencsére komolyabb problémát sem állapítottak meg.

Czöndör Gergőt néhány napos megfigyelés után hazaengedték, és a jó hír, hogy folytathatja sportpályafutását.

A játékos egyelőre pihen, de már a jövő hét elején szeretne visszatérni az edzésekhez. Bár az év hátralévő részében még bizonytalan a visszatérése, reméli, hogy a bajnoki címért folytatott harcban ismét a csapata segítségére lehet a tavasszal.

A klub és a csapattársak mindenben támogatják, és senki sem sietteti a visszatérését, a legfontosabb az egészsége.

Az esetről és a fiatal tehetségről ide kattintva további részleteket tudhat meg a Vaol cikkéből.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Balázs

Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.