Penészes kekszet hívott vissza a Spar: ne egyen belőle!

Penész esetleges jelenléte miatt a SPAR Magyarország Kft. visszahívta a forgalomból az általa forgalmazott 150 grammos SPAR FREE FROM kókuszos kekszet – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfőn.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 15:35
Forrás: Spar
A SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az intézkedésben érintett 150 grammos SPAR FREE FROM kókuszos keksz minőségmegőrzési ideje 2026. január 26., tételazonosítója L250505, gyártója a Sapidum d.o.o – ismertetik a közleményben.

A hatóság azt kéri, ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékeket megvásárolta, azt ne fogyassza el.

A Spar saját márkás kókuszos keksze (Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság)

