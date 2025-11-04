A Gutenberg-ház árnyékában – hogyan fullad lassan botrányba Budapest egyik legígéretesebb kulturális felújítása

Az épület minden részlete a századelő magyar iparművészetének remekét hordozta: Kernstok Károly homlokzati freskói, Róth Miksa üvegablakai, Zsolnay-csempedíszei és a magyaros motívumokkal átszőtt belső terek a nemzeti szecesszió mintapéldájává tették a házat.

Itt élt és alkotott Lechner Ödön, Mándy Iván és Négyesy László is – az épület falai között a magyar művészet és gondolkodás élvonalbeli alakjai hagytak nyomot.

Az idők azonban nem kímélték a házat. A második világháború után a lakásokat feldarabolták, a díszeket leverték, az ólomüvegeket kiverték, és az épület egyre mélyebb fizikai és esztétikai hanyatlásba süllyedt. Bár 2009-ben műemlékké nyilvánították, a védettség sem hozott megnyugvást: az épületet az elmúlt évtizedekben több rosszul kivitelezett, félbehagyott felújítás és statikai beavatkozás tette sebezhetővé.

A 4-es metró építése, a ház szerkezeti módosításai és a szakszerűtlen beavatkozások együttesen olyan statikai problémákat okoztak, amelyek az épület állékonyságát is veszélyeztetik. A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány éppen ebben a kritikus helyzetben vásárolta meg a magyar állam anyagi segítségével az épület alsó két emeletét és a színháztermet: céljuk nem csupán a ház megmentése, hanem annak eredeti kulturális funkcióinak újraélesztése volt.

Az alapítvány nagyszabású projektje a ház teljes megújítását tűzte ki célul.

Terveik szerint a Gutenberg-ház a XXI. században ismét a művészetek, a közösség és a tudás találkozóhelye lehetett volna.

A projekt elképzelései szerint a ház alsó szintjein színház és kulturális központ működne, 270 fős nézőtérrel, rendezvényteremmel, művészeti galériával, bisztróval, benne egy irodalmi pódiumszínpaddal, valamint jegyirodával. A félemeletre vendégszobákat és előadótermet terveztek, hogy a fellépő művészek és meghívott előadók számára teljes értékű infrastruktúra álljon rendelkezésre. Az épület így egyszerre őrizte volna múltját és lépett volna át a jövőbe.

Az alapítvány szakmai koncepciója – amely a történeti értékek helyreállítását modern közösségi funkciókkal ötvözte – példát mutatott volna arra, hogyan lehet egy védett, mégis élő épületet megmenteni. A tervezett kortárs művészeti galéria, irodalmi bisztró és befogadó színház nem csupán a népfőiskola kulturális küldetését szolgálta volna, hanem a belváros egyik legfontosabb művészeti és közművelődési helyszínévé emelte volna a házat.