Halálos baleset a 71-es főúton: autó motorossal ütközött Szigligetnél

Halálos baleset történt szombaton a 71-es főúton, Szigliget térségében: egy személyautó és egy motoros ütközött össze – tudta meg a Veol.hu.
A gépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között ütközött össze egy motorral,
a balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette.
A rendőrség a 85-ös kilométernél teljes útlezárást rendelt el, a forgalmat visszafordítják.
Az Útinform tájékoztatása szerint az érintett szakasz Szigligeten keresztül kerülhető el, a közlekedőknek torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére kérik az autósok türelmét és fokozott figyelmét.
A Veol.hu megkérdezte a mentőszolgálatot a baleset részleteiről – válaszukat ITT olvashatják.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)