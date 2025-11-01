Halálos baleset a 71-es főúton: autó motorossal ütközött Szigligetnél

Halálos baleset történt szombaton a 71-es főúton, Szigliget térségében: egy személyautó és egy motoros ütközött össze – tudta meg a Veol.hu.

Fotó: Útinform

A gépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között ütközött össze egy motorral,

a balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség a 85-ös kilométernél teljes útlezárást rendelt el, a forgalmat visszafordítják.

Az Útinform tájékoztatása szerint az érintett szakasz Szigligeten keresztül kerülhető el, a közlekedőknek torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére kérik az autósok türelmét és fokozott figyelmét.

A Veol.hu megkérdezte a mentőszolgálatot a baleset részleteiről – válaszukat ITT olvashatják.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)