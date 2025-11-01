személyautómotorbaleset

Halálos baleset a 71-es főúton: autó motorossal ütközött Szigligetnél

Teljes útlezárás mellett helyszínelnek a rendőrök a 71-es főúton, Szigliget közelében, miután egy személyautó és egy motoros ütközött össze.

Magyar Nemzet
Forrás: veol.hu2025. 11. 01. 18:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Halálos baleset történt szombaton a 71-es főúton, Szigliget térségében: egy személyautó és egy motoros ütközött össze – tudta meg a Veol.hu.

Fotó: Útinform

A gépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között ütközött össze egy motorral, 

a balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség a 85-ös kilométernél teljes útlezárást rendelt el, a forgalmat visszafordítják.

Az Útinform tájékoztatása szerint az érintett szakasz Szigligeten keresztül kerülhető el, a közlekedőknek torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére kérik az autósok türelmét és fokozott figyelmét.

A Veol.hu megkérdezte a mentőszolgálatot a baleset részleteiről – válaszukat ITT olvashatják.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekműkorcsolya

Itt tartunk, a műkorcsolya is szétrohad

Bayer Zsolt avatarja

De szép lesz, amikor két drag queen fog „táncolni” a jégen…!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.